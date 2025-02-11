男星涉虐待動物　被舊愛揭有暴力傾向「把貓狗抓起來往地上摔」

中國大陸新生代人氣男星李明德近日風波不斷，與劇組爆發糾紛、開砲同劇男主角馬天宇引起高度關注；對此有一名自稱李明德前女友的微博網友「玥兒彎彎」發文指出，其實李明德正義、愛狗的形象全都是裝出來的，私底下的他不僅易怒又有暴力傾向，對家中貓狗會「抓起來往地上摔」，過去更是只要一有不滿就用低俗言語開罵，負面爭議重創形象。



「玥兒彎彎」發文指出，其實李明德正義、愛狗的形象全都是裝出來的。（截圖）

中國大陸新生代人氣男星李明德近日風波不斷。（微博@李明德）

【圖輯】點圖放大看更多李明德照片👇👇👇

+ 15

「玥兒彎彎」10日在微博發文踢爆李明德，曬出多張兩人私下相處的照片證實自己是以前女友的身份分享自身經歷，透露男方雖然看似正義、勇於對抗不公，平常又有著親切、愛狗的形象，但實際上卻只是一個嗜錢如命、易怒又有暴力傾向的人。

【相關圖輯】8位大陸藝人恐復出無望！范冰冰被封殺 吳亦凡涉性侵人氣插水（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

「看到他在社交平台上立的愛寵人設如今我只覺得可笑」，玥兒彎彎表示，李明德在家中會打罵小貓、把小狗的頭朝下重摔在地，甚至只因為不滿車位被停走而砸毀對方的車子，以自我為中心的價值觀對身邊人態度惡劣，對父母也是動輒辱罵。

【相關圖輯】玉骨遙｜10位新一代最有潛力陸劇小花：《玉骨遙》盧昱曉《長風渡》艾米…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

談到兩人初相識，玥兒彎彎坦承雖耳聞過負面爭議，但仍被對方包裝出來的形象欺騙，身陷其中時還一度想用愛感化對方，甚至如今分手仍願意好聚好散，換來的卻是男方低俗的辱罵、背後造謠和用她的錢過著有錢人的生活，以自身經驗警示大眾：

「別再被他的虛假形象欺騙。」



爆料消息一出再度引起關注，不過李明德至今並未針對相關指控做出回應。

【相關圖輯】虐待動物｜10個消失的奧運比賽項目 射鴿涉虐畜 手槍決鬥極玩命？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

延伸閱讀：

31年家樂福要關了「最後營業日曝」 在地人不捨：很好逛

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】