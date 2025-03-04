哪吒2｜中國掀起養土撥鼠熱潮 醫生：鼠疫菌自然宿主恐傳染人類
撰文：TVBS新聞網
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大陸動畫電影《哪吒2》票房報捷，劇中的土撥鼠角色也因此竄紅，掀起了一股飼養土撥鼠的熱潮。然而，隨著需求的增加，大陸網購平台上的土撥鼠價格從數百元到過千人民幣不等，但專家警告飼養土撥鼠可能帶來健康風險。
大陸消費者在網上購買土撥鼠後發現，實際與預期相差甚遠，許多土撥鼠身上有傷口，甚至帶有蜱蟲。大陸寵物醫生楊小滿指出，土撥鼠是鼠疫菌的自然宿主，屬於中國的甲類傳染病。鼠疫可以透過呼吸、接觸患病動物、飛沫及跳蚤叮咬傳播，因此不建議飼養土撥鼠。
儘管醫生多次提醒，大陸網購平台上仍有商家販售土撥鼠，並誇大宣稱這些土撥鼠已打完疫苗、親人且不亂咬。商家強調這些土撥鼠均為人工繁殖，但大陸律師劉通指出，大陸國家禁止買賣受保護的野生動物，消費者購買非常規寵物時，需確認其合法來源，否則可能涉及刑事責任。
對於商家宣稱的人工養殖，消費者難以分辨真假。專家建議，欲觀賞土撥鼠者應前往動物園，而非私下購買，以免觸法並影響健康。
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