哪吒2｜全球影史票房榜排第11　能否成功進攻海外市場藏兩大隱憂

【哪吒2／哪吒之魔童鬧海】在突破百億票房（人民幣、下同）大關之後，《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）的在內地票房增長依舊勢頭不減，開始衝擊全球影史票房榜前十。中國市場成績驕人，那麼隨著《哪吒2》陸續在海外上映，它的海外戰績又如何呢？



2月13日，《哪吒2》率先在澳洲、紐西蘭等國家上映；2月14日，《哪吒2》在北美市場開畫。從上映戲院的數量來看，澳新市場118家、北美市場超700家的陣仗，刷新了中國電影近20年來海外戲院的排片紀錄，不少戲院甚至一票難求。

（《哪吒2》劇照）

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據貓眼統計，《哪吒2》迄今在北美、澳新兩大市場的票房合計為1059.9萬美元。從2015年的《西遊記之大聖歸來》到如今的《哪吒2》，十年光陰，崛起的中國動畫終能高光亮相國際舞臺，這一點令人欣慰。

成績之外，問題也不少。雖然《哪吒2》在海外多國的排片已經刷新紀錄，但當地「土著」觀眾整體佔比仍然不高，主要觀眾仍為華人群體，破圈效果有限。

比起中國市場對《哪吒2》近乎全民關注的「百億補貼」，海外媒體的報導和評論較少，而且多以短訊形式出現。比起當年《臥虎藏龍》在北美市場的爆紅，外國觀眾對《哪吒2》的接受程度仍有提高餘地。中國電影想要在出海方面有更大作為，還有多道關卡需要跨越。

《哪吒2》在內地電影網站豆瓣獲得8.5分好評。（截圖）

一、發行管道是海外市場隱憂之一

《哪吒2》的海外發行由華人影業主導。華人影業是華人文化旗下公司，涉足國際發行業務，以往參與過《戰狼2》、《流浪地球》系列等中國電影的海外發行。今年新年檔除了《哪吒2》之外，華人影業還包攬了《唐探1900》、《封神2》、《蛟龍行動》的國際發行業務。



華人影業通過「洋抖音」TikTok進行短視頻推廣、在紐約時代廣場上投放廣告等一系列努力，給了《哪吒2》在海外一個創紀錄的開局。

但海外市場的發行模式和中國完全不同，非常考驗發行方的談判能力和業界資源。想在海外市場獲得高票房，繞不開有實力的國際發行方，因為他們手中有成熟的院線關係、宣傳管道和市場推廣團隊。

今年大陸新春檔期電影還有《封神2》。（《封神第二部：戰火西岐》劇照）

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以美國市場為例，其發行方式較為分散，根源要追溯到美國1948年推行的《派拉蒙法案》。該法案出於反壟斷的目的出臺，給予了美國電影市場的放映方以極大自主權，這就意味著電影發行方沒有統一的院線可以直接對話，想追求更多的開畫戲院數量，就必須和每個放映方單獨談判。

截至目前，華語片在海外最成功的兩部電影是《臥虎藏龍》和《英雄》，根據貓眼專業版資料顯示，兩者的海外票房分別為2.16億美元和1.49億美元。

《臥虎藏龍》背後的發行方是Sony Pictures，而《英雄》的海外發行是米拉麥克斯影業（Miramax Films），都是有實力的國際發行巨頭。正是在米拉麥克斯影業的推動下，《英雄》成為第一部登上美國票房榜首的華語電影，曾連續兩周位居美國票房榜首。

《臥虎藏龍》背後的發行方是Sony Pictures。（《臥虎藏龍》劇照）

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一部中國電影海外票房的規模，並不一定和品質成正比，很大程度上取決於海外發行商能力的高低。像2018年追光動畫的《貓與桃花源》，其出海票房為1260.3萬美元，而2023年的《流浪地球2》則是1141.5萬美元。所以《哪吒2》在海外能取得目前的成績，已屬不易。

在目前的全球電影發行體系中，中國電影的話語權還不夠強，離開國際發行巨頭的支援，短時間內想實現「逆天改命」並不現實。

而主動尋求合作，也未必是最優解。《英雄》在北美市場的票房創下了紀錄，代價是海外發行權被好萊塢買斷。這實際上是無力顧及海外發行的無奈之舉。

隨著中國電影對海外市場的日益重視，低價賣版權的事情越來越少，把海外發行的管道掌握在自己手中，逐漸成了中國片方的首選，《哪吒2》在海外發行的諸多努力，對後來者都是寶貴的經驗。

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二、文化鴻溝很難短期跨越

有多少外國戲院能上映中國電影，取決於其海外發行管道的強弱。有多少外國觀眾會走進戲院觀看中國電影，則取決於文化的吸引力。



旅居加拿大多年的付振告訴我們，早在《哪吒2》還沒登陸北美院線前，當地華人圈就已經非常期待，很多人主動給戲院打電話，原定的場次爆滿以至需要加場。普通場的待遇和其他本土電影沒有區別，美中不足的是IMAX版本只有一天排期，其餘時間全部被分給了《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）。

在宣傳上，除了加拿大華人圈之外，《哪吒2》在當地並沒有引起多大關注。付振向身邊的外國朋友推薦了一圈，結果只有一位走進戲院，對方給出的回饋是特效有型，但故事內容他並不理解。

《美國隊長4：勇敢新世界》由主演安東尼麥基。（《美國隊長4：勇敢新世界》劇照）

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文化隔膜是影響中國電影海外傳播的重要因素。

對於中國觀眾來說，電影裡的道家元素並不陌生，而哪吒「重塑肉身」及其戰鬥邏輯也較好理解。而海外觀眾很難把這些內容和西式奇幻電影進行區分，他們能感受到電影的「燃」，卻無法從更深層面共情。

這不僅是《哪吒2》的困境，更是所有中國電影都要經受的出海考驗。畢竟，不是每部電影都像《臥虎藏龍》那樣擁有李安導演的跨文化敘事能力和袁和平獨到的東方武俠美學。

不是每部電影都像《臥虎藏龍》那樣擁有李安導演的跨文化敘事能力和袁和平獨到的東方武俠美學。（《臥虎藏龍》劇照）

大部份美國觀眾沒有看字幕的習慣，所以必須依賴配音，可影片中的很多文化符號只能音譯，配音會讓內容大打折扣。

影評人周黎明告訴我們，根據他的體驗，《哪吒2》的英文字幕翻譯得非常好，這樣的推廣策略是正確的，由於電影裡涉及很多中國傳統文化元素，改用配音就要放棄音譯，會增加海外觀眾的理解難度。

《魔法壞女巫》（Wicked）可以作為《哪吒2》出海在文化方面的理解參照物。這部今年奧斯卡頒獎季的熱門影片，全球票房達7.19億美元，刷新大量紀錄，它的成功有賴歐美濃郁的百老匯文化，然而在中國上映後僅收穫了1532.5萬元票房。

中國觀眾不理解《魔法壞女巫》的大賣，恰似美國觀眾不理解《哪吒2》的大賣，可見在一種文化中熱議的電影，在另一種文化裡可能完全無感。這樣的文化鴻溝，不是短時間內靠一部電影能跨越的。

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《哪吒2》出海啟示錄

同一部電影在中國及海外票房的巨大差異，自然會引起觀眾熱議。很多討論涉及陰謀論，認為《哪吒2》受到了系統性打壓。據周黎明介紹，美國只有華人密集的地區，才會經常上映中國影片，這是市場需求決定的。《哪吒2》剛剛在北美開畫，而新年檔同期的《封神2》、《唐探1900》已經下映，因為當地的觀眾無法撐起市場。



假如《哪吒2》在北美的場次持續爆滿，那麼增加排片的可能是存在的；一旦入座率低於盈利點，那麼削減排片也在情理之中。經濟效益是戲院考慮問題的首選，沒道理將一部賺錢的電影拒之門外。也許個別戲院會存在對《哪吒2》的歧視性排片，那更多的是個體行為，並非系統性打壓。

《哪吒2》在北美市場的一票難求是事實，但這和中國新年檔的一票難求完全不同，甚至和《臥虎藏龍》的火紅也存在區別。想在國外市場取得高票房，就必須吸引大比例的非華人觀眾。

在全球票房破百億的影片裡，本土票房的佔比均在一半以下，唯有《哪吒2》本土票房佔比超過99%。中國觀眾的錢當然是錢，可這一數字代表的是文化輻射能力的強弱，《哪吒2》講好了中國故事，那麼接下來中國電影人要做的，就是讓更多的海外觀眾看懂這樣的中國故事。

在《哪吒2》總票房破百億元之後，光線傳媒董事長王長田發微博稱「百尺竿頭，還有好多步」，對於中國電影出海來說同樣如此。

一部中國電影有望殺入全球票房榜前十，證明了中國作為單一市場的巨大票房潛力。中國電影行業接下來要做的，是培育出更多的《哪吒2》，在全球電影發行體系中掌握更多的話語權。

這是《哪吒2》的一小步，也是中國電影出海的一大步。

《哪吒之魔童鬧海》有望殺入全球影史票房榜前十。（截圖）

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