飛鏢IQ題｜圖中問號處應填什麼？提示：留意所有數字有一個共通點

智能飛鏢作為智能體育大賽的競賽項目之一，愈來愈受到廣大人民的喜愛。



來和小編看看某酒吧舉辦飛鏢大賽，下圖的轉盤中的字母和數字之間存在着某種聯繫，你能用一個字母來代替圖中的問號嗎？

你能想到答案嗎？還有更難的「雙重問號」第二關

飛鏢IQ題｜圖中問號處應填什麼？（01製圖）

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【更多IQ題挑戰】你能否畫3個正方形 令每個正方形內的數字總和相同？

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【更多IQ題挑戰】數字IQ題｜你能否「畫3條直線」 令每部分數字總和都等於60？

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