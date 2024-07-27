飛鏢IQ題｜圖中問號處應填什麼？提示：留意所有數字有一個共通點
撰文：趣味數學題
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智能飛鏢作為智能體育大賽的競賽項目之一，愈來愈受到廣大人民的喜愛。
來和小編看看某酒吧舉辦飛鏢大賽，下圖的轉盤中的字母和數字之間存在着某種聯繫，你能用一個字母來代替圖中的問號嗎？
你能想到答案嗎？還有更難的「雙重問號」第二關
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