【火柴IQ題】如何移動2根 變出4個相同圖形？據說小學生也能答出
撰文：趣味數學題
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兩條在微信公眾號上熱傳的有趣火柴IQ題，據說原是給小學生玩的小遊戲。大家能答得出來嗎？
一起來挑戰「小學生程度」的火柴IQ題吧！（點擊放大瀏覽，答案在最後）：
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