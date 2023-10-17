數字IQ題｜你能否「畫3條直線」 令每部分數字總和都等於60？
撰文：趣味數學題
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為大家帶來兩條經典的圖形分割題！
分割圖表：將圖表分成4個相同的形狀，每部分所包含的數字總和要等於134……
點圖放大挑戰（答案在最後）：
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