數字IQ題｜你能否「畫3條直線」　令每部分數字總和都等於60？

為大家帶來兩條經典的圖形分割題！



分割圖表：將圖表分成4個相同的形狀，每部分所包含的數字總和要等於134……

點圖放大挑戰（答案在最後）：

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【同場加映】數學IQ題｜A繩比B繩長1倍 各剪走6cm後A比B長2倍 AB本來幾長？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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【同場加映】【經典智力題】燒一條繩要1小時 如何用3條繩計到1小時15分鐘？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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