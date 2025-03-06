日本媽媽發現兒子水壺有「不明黃色液體」　揭託兒所職員噁心行為

日本埼玉縣草加市一家保育園（托兒所）傳出離譜事件。



一名男職員竟然將自己的尿液加入幼童水壺裡，家長發現異狀後氣得報警。而男子被逮捕後稱犯案動機是為了「嚇唬孩子、讓他們聽話」。

日本一名托兒所男職員竟將自己的尿液加入幼童水壺裡，被捕後稱是為了「讓孩子聽話」。（YouTube@FNNプライムオンライン）

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《日本電視台》、《NHK》等日媒報道，在事發保育園擔任事務員的24歲男子三浦敏文，涉嫌在本月3日上午10時15分至下午2時半期間，將尿液倒入一名男童的塑膠水壺裡，導致水壺無法使用。當男童晚上回到家時，母親發現兒子的水瓶裡有「不明黃色液體」，於是報警。

當草加警察署警方就此案對保育園相關人員進行問話時，三浦敏文自曝他「把自己的尿液加入水壺」。

警方於是以「器物損壞」嫌疑逮捕了三浦敏文。他在接受訊問時坦承犯行，供稱：

我是為了嚇唬園內的孩子，讓他們照我說的去做。

目前警方正在調查案件細節。

草加市公所表示，該保育園收托0至2歲的幼童，目前已停止收托，並將園內幼童轉至附近的保育園。市當局還在5日上午前往涉事保育園，對其經營狀況等進行了調查。

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