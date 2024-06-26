蛇蠍美人｜日本托兒所恐怖虐童案 涉事保母激似韓系女星惹熱議
撰文：聯合新聞網
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日本東京近日發生一宗虐童案，有家長發現孩子從幼兒園回家後，身上出現多處傷勢。
經調查發現26歲幼兒園保母佐久間清來，曾對男童進行扯頭髮、毆打等暴力行為，導致男童跌倒受傷，於是報警並通知園方處理。
事件曝光後，不少網友感嘆佐久間清來外貌姣好神似韓系女星，想不到卻如此心狠手辣。
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根據日本《富士新聞網》報道，男童家長表示孩子於5月9日在園所受到虐待，起初園方否認，後來調閱閉路電視畫面，發現保母佐久間清來涉嚴重嫌疑，憤而報警求助。
調查發現，佐久間清來至少對同一名男童施暴2次，除了拉扯頭髮讓男童跌倒外，還毆打男童，導致男童的手瘀青、頭皮出現傷痕。
警方將佐久間清來逮捕後，她坦承自己是被激怒，才會對男童下狠手。
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虐童事件曝光後，警方除了將佐久間清來羈押禁見，也針對全校保母作出進一步調查，看園內有無其他虐童情形。
不少日本網友看完新聞表示佐久間清來外型亮眼，有韓系女星的韻味，可惜卻因一時情緒控管不佳，而對小孩下重手，痛批根本就是蛇蠍心腸、禽獸不如。
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