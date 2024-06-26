蛇蠍美人｜日本托兒所恐怖虐童案　涉事保母激似韓系女星惹熱議

日本東京近日發生一宗虐童案，有家長發現孩子從幼兒園回家後，身上出現多處傷勢。



經調查發現26歲幼兒園保母佐久間清來，曾對男童進行扯頭髮、毆打等暴力行為，導致男童跌倒受傷，於是報警並通知園方處理。

事件曝光後，不少網友感嘆佐久間清來外貌姣好神似韓系女星，想不到卻如此心狠手辣。

日本26歲托兒所保母佐久間清來疑曾對男童進行扯頭髮、毆打等暴力行為被捕，卻因外貌姣好神似韓系女星惹熱論。（YouTube@FNNプライムオンライン）

日本26歲托兒所保母佐久間清來疑曾對男童進行扯頭髮、毆打等暴力行為被捕，卻因外貌姣好神似韓系女星惹熱論。（YouTube@FNNプライムオンライン）

點圖放大看更多佐久間清來被捕片段及私下照片：

+ 10

根據日本《富士新聞網》報道，男童家長表示孩子於5月9日在園所受到虐待，起初園方否認，後來調閱閉路電視畫面，發現保母佐久間清來涉嚴重嫌疑，憤而報警求助。

調查發現，佐久間清來至少對同一名男童施暴2次，除了拉扯頭髮讓男童跌倒外，還毆打男童，導致男童的手瘀青、頭皮出現傷痕。

警方將佐久間清來逮捕後，她坦承自己是被激怒，才會對男童下狠手。

【延伸閱讀】英國魔鬼護士殺嬰案 7人遇害審訊揭冷血行徑 據報擬多殺15個

【延伸閱讀】英國魔鬼護士殺嬰案 7人遇害審訊揭冷血行徑 據報擬多殺15個

點圖放大瀏覽：

+ 10

虐童事件曝光後，警方除了將佐久間清來羈押禁見，也針對全校保母作出進一步調查，看園內有無其他虐童情形。

不少日本網友看完新聞表示佐久間清來外型亮眼，有韓系女星的韻味，可惜卻因一時情緒控管不佳，而對小孩下重手，痛批根本就是蛇蠍心腸、禽獸不如。

【延伸閱讀】史上最兇殘絕世美人 虐殺數百無辜少女 手段比地獄刑罰更恐怖

【延伸閱讀】史上最兇殘絕世美人 虐殺數百無辜少女 手段比地獄刑罰更恐怖

點圖放大閱讀：

+ 31

延伸閱讀：

黑熊爬上車叼走午餐箱！開箱失敗轉撲向拍攝者 結果畫面天旋地轉

日網友自豪這件事「大谷翔平辦不到」 網見照吐槽：沒人會憧憬你

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】