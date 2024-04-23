質疑兒子受虐　韓國家長拿「沾屎尿片」砸幼稚園教師臉　緩刑2年

韓國一名45歲家長2023年9月因為兒子在幼稚園受傷，懷疑他遭受虐待。幼稚園教師前往醫院道歉時，家長一氣之下竟用兒子沾了糞便的尿片砸在女老師的臉上，導致她眼部受傷，遭到檢方起訴。



韓國媒體韓聯社報道指出，該名涉事家長被依傷害罪起訴，法院判處6個月的有期徒刑、緩刑2年。

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韓聯社報道，該宗事件發生於去年（2023年）9月10日下午，當時45歲的A女正待在醫院，陪伴住院的二兒子。

幼稚園的園長和女老師B某一同前往醫院，向A女告知其大兒子在幼稚園受傷並道歉，A女懷疑大兒子遭受虐待，一氣之下，竟用兒子沾了糞便的紙尿片砸傷女老師B某的臉部。

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根據韓媒報道，去年家長A女在以糞便尿片砸傷女老師B某臉部後，承認自己做出了錯誤的行為，會為此事負責。

但她主張自己也是受害者，她得知自己的大兒子待在幼稚園時沒有和其他孩子一起午睡，而是獨自睡在漆黑狹小的房間裏。

A女還提到，去年6月，幼稚園帶着學童出門散步，但她的大兒子疑似因為幼稚園老師清點學童時算錯人數，因此獨自被關在幼稚園外數分鐘，後來才被附近居民發現。

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A女表示，當時幼稚園女老師在沒有事先通知的情況下，就進入了只有監護人能進的醫院病房，讓她感到十分慌張。

大田地方法院法官高英植（音譯）表示，在受害女老師前往醫院想與被告對話時，被告使用沾糞尿片打傷對方，使女老師感受到被羞辱、遭受精神上的衝擊。

考慮到傷勢不嚴重，且被告承認了罪行，法院判處6個月有期徒刑、緩刑2年。

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