的士乘客給$100付$33車資　司機稱冇錢找　結局反轉：貼錢買難受

的士司機隨時都應帶備至少100元的零錢，以供找續。惟近日1名女子在網上發文，表示早前與小朋友乘坐的士，下車時車資為33.2元，她便以100元支付，不料司機竟表示「冇得找」，還不停指責她，樓主雖提出使用其他電子支付方式，對方又稱無法使用，擾攘一會，結果司機忽然找到零錢及提供找續，讓樓主不禁痛斥「的士佬真係冇一個係無辜」。



樓主早前與小朋友乘坐的士，下車時車資為33.2元，她便以100元支付，不料司機竟表示「冇得找」。（Threads圖片）

的士司機無法為$100提供找續

該名女子日前在Threads上發文，表示近日與兒子乘搭的士，車資為33.2元，當她拿出100元紙鈔後，司機卻直言無法提供找續，「仲要不停講話俾人找晒，冇得找都算，唔使講到好似我錯咁，使唔使兜到夠$100先落車啊？」。

樓主續指，自己並非支付500元大鈔及要求找續，而且她詢問可否使用其他電子支付平台又被司機拒絕，直呼「貼錢買難受」。樓主表示，最後的士司機忽然找到足夠零錢找續，但仍然不停指責樓主，「落車嘅時候仲要繼續講，的士佬真係無一個係無辜」。

網民：妳話去警署，佢就會有得找

許多網民紛紛留言討論，有人推測可能是目的地太近，車資又少，因此司機早已心生不滿，「妳坐30幾蚊，佢梗係問候妳」，有人痛斥涉事的士司機太過份，「60幾蚊都冇得找過分咗啲」、「100蚊都冇得找，學咩人開工」，也有部份網民笑言樓主當時應叫司機載她到警署，對方便會立即有零錢，「呢個時候妳話搭多程去警署，佢就會有得找」、「同佢講車去最近嘅警署兌錢」、「佢要兜$100，妳就叫佢車去最近嘅差館，唔畀錢叫佢一齊入差館報警！」。

樓主詢問可否使用其他電子支付平台又被司機拒絕，直呼「貼錢買難受」。（示意圖／資料圖片）

法例這樣列明

根據香港法例《道路交通（公共服務車輛）規例》第45(2b)條規定，出租車司機為給予乘客找續，須無論何時均攜帶不少於100元的港幣紙鈔以及硬幣，即不少於10元面額鈔票，或2元面額以上硬幣達90元，及1元或以下面額硬幣10元，若司機無合理辯解違反規定，一經定罪最高可罰款5,000元及監禁6個月。出租車司機若未能為港幣500元或1,000元面額的紙幣提供找續，則不屬違法。

另外根據運輸署發出的《香港出租車服務指引》，出租車車費找續指引部份提及，司機可要求乘客用500元或1,000元面額外的紙幣及硬幣支付車費；乘客如隨身只有500元或1,000元以上面額，應在租用出租車前，詢問出租車司機能否找續。

司機可在獲得乘客同意下，前往指定目的地以外地方，讓乘客找換零錢支付車費，但乘客有責任支付該額外行程車費。出租車司機應盡量滿足乘客找續要求，如遇找續困難，司機和乘客應以互諒互讓態度，共同尋求解決方法。