深圳低空經濟：無人機穿梭城市中　外賣從天而降

撰文：大學線
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走出深圳福田口岸出入境大廳，聽到引擎和機翼劃破空氣的呼呼聲，抬頭便看見無人機吊著外賣盒在高樓林立的城市間穿梭，最後停在美團旗下的外賣櫃上，無人機將外賣盒投入櫃後再起飛離去。不少路人驚嘆不已，紛紛拿起手機，捕捉無人機在頭頂掠過的瞬間。

無人機運送外賣是低空經濟應用場景之一。港府早前成立「發展低空經濟工作組」，預計明年起推出試點項目，首階段以空中監測和無人機載貨為主，包括信件、藥物等較輕貨物。《大學線》記者北上深圳，實測無人機外賣在內地的運行模式和營業現狀。

美團外賣平台2017年起研發外賣無人機技術，2019年投入試運。截至2024年9月底，已在北京、上海、深圳等城市開闢48條線路，並累計完成訂單36萬。福田口岸也自今年10月23日開通航線，香港顧客約佔一半。

實測一：福田口岸　一杯奶茶送餐費3.8元人民幣　需時25分鐘

午膳時間，記者來到福田口岸的無人機空投櫃前掃碼。為測試無人機運行的穩定性，記者本想下單購買多杯奶茶，但因無人機承重有限，一次訂單只能點一杯。中午12時34分，成功在3.6公里外的霸王茶姬（福田星河COCO Park店）下單一杯奶茶，程式隨即顯示「商家正在備餐，無人機已接單」。12時59分，記者接到來電通知外賣已送達，整個過程需要25分鐘，其中無人機飛行時間僅佔六分鐘。此次外賣用戶配送費為3元8角（人民幣，下同）。

無人機外賣運送時間測試（大學線授權使用）

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實測二：蓮花山公園　一個午餐送餐費3.4元人民幣　需時43分鐘

無人機外賣的主要應用場景除了商業區，便是公園、景區等。以蓮花山公園為例，公園面積有181公頃，相當於超過九個維園的面積。若恰逢公園正舉行花展等活動，現場人流如鯽，若由外賣員人手配送，可能較難從人海中找到顧客，無人機外賣的優勢便體現出來。

記者前往蓮花山公園當日，不少人聚集於園內唯一一個空投櫃前等待外賣或掃碼下單。記者在13時33分在蓮花山公園的空投櫃外掃碼點餐，商家是距離空投櫃2.5公里的老鄉雞（深業上城店），餐點包括一碗熱湯、一份菜餚、一碗白飯，最終耗時43分鐘，於14時17分送達。空投櫃旁有一位美團官方工作人員協助取餐，她解釋當日是周六，加上花展的緣故，訂單量遠超平時，才會減慢送餐速度；平日人少時也不會有工作人員協助。打開外賣包裝，飯菜熱騰騰的，熱湯仍是一滴未灑。是次配送費是3元4角。

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營運逾半年　周末訂單超四百

深業上城商場頂樓設有小型無人機「機場」，先前記者在蓮花山公園點的訂單便由此處起飛。任職美團區域保障經理的黃平指出，深業上城起飛點於今年4月30日啟用，此起飛點主要針對公園、景區等為非商業區設計，因此周一至周五，無人機訂單數量通常不足一百，但周末的訂單量就會飆升至三、四百張。就深圳而言，目前訂單數量最多的是龍崗區的雅寶Cocopark起飛點，因多為辦公區域，工作日的訂單高達四五百張，周末也至少兩百張。

美團：安全問題都已反覆測試

無人機在頭頂掠過，市民難免擔心有掉落風險。黃平表示，美團無人機已經運營了數十萬架次，尚未出現任何飛行意外，公司亦已制定操作指引：首先，每張訂單限重2.4公斤，訂單若超重則會分批運送；其次在每次起飛前和降落後都會有工作人員檢查無人機，下班前再檢查一次外觀；每完成一個訂單都會更換新的電池，才會配送下一張訂單；每個月都會進行一次深入檢查，包括系統升級、信號發送與接收，以及各部位零件是否正常等；此外，無人機幾乎每年更換新機。黃平自信地表示：

經過十幾萬架次的一個測試，能出現的問題都已經出現過了，絕對不會把這種問題遺落到真實的運營場景來。

美團外賣公共事務部門的負責同事劉啟泰也指出，為保障安全，在不同的天氣影響下，無人機也會停運。若是中雨（24小時內降雨量為10-24.9毫米）、中雪（24小時內降雪量2.5-4.9毫米）、六級風（風速每秒10.8-13.8米）或以上，無人機均會暫停服務。除此之外，劉亦表示，無人機能夠自主避開障礙，例如可避開雀鳥、空中障礙物等。每架無人機都配有降落傘，確保行人及車輛安全。

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點對點配送減少差評　但於銷量無益

餐飲品牌老鄉雞（深業上城店）於今年9月開始接受無人機外賣訂單。見習店長指出，無人機訂單的打包方式與普通外賣不會有任何分別，同樣要將帶有湯汁的食材多層密封。就銷售數據來看，該店開通無人機外送服務後，銷量也未見明顯增長，目前普通外賣訂單仍佔總營業額約9成，而無人機外賣只佔1成左右。

據老鄉雞店長分析，這種配送方式可以減少顧客投訴。他以蓮花山公園為例，公園佔地很大，出入口多，若顧客下單普通外賣，外賣員到達後找不到顧客具體位置，會延長外賣送達時間，甚至曾出現過外賣員隨意放置在一處等顧客領取，但導致外賣被偷而顧客報警的情況。相反，現時無人機會將外賣集中送到「空投櫃」，顧客均來到此處透過手機尾號領取，避免了以上情況的出現。

雲味館（深業上城店）的副店長則指出，無人機外賣的穩定程度甚至比普通外賣訂單的高。雲南米線等食品難免多湯水，外賣員配送時騎車、跑步容易造成灑漏，無人機外賣訂單就較少出現這種問題。

低空經濟潛力大　送外賣只是基礎用途

低空經濟通常指飛行器在1000米以下空域進行的經濟活動，除了基本的無人機外賣、物流，無人機有更重要的用途，包括緊急運送血液、器官、救援物資等，或載人出行。深圳於2022年底便成立低空經濟工作領導小組，如今無人機外賣、物流等產業已初見雛形，香港政府也成立工作組，預計2025年推出試點項目。

香港大學及香港理工大學均計劃於2025年9月開設一年半全日制的低空經濟碩士課程。港大機械工程系常務副主任黃立錫教授表示，此碩士課程預計招收100名學生，主要教授低空經濟中使用的小型飛機（指無人機和不超過十個座位的直升機）的設計原理，例如飛行器和引擎，課程亦包含部分商科內容。黃教授強調，小型飛機在環境複雜的低空飛行，會面對更多變數，此課程目的是鼓勵學生畢業後能夠在低空經濟領域創業。對於香港發展低空經濟的前景，黃教授表示香港雖然土地資源有限，難以展開大量實驗，但作為大灣區的一部分，香港可以善用本地人才優勢，與內地合作發展低空經濟。

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【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：無人機穿梭城市中　外賣從天而降】

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