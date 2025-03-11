IG正面照曝光！高雄「最美天使」搶救路人爆紅　稱：下次還是會救

近日在台灣高雄街頭發生的「正妹護士街頭救人」暖心事件，女主角黃馨儀已是第2次這樣救人，10日上午在新莊分隊隊部前受訪，對網友封她「最美天使」謙稱不敢當。



已婚，以前待過大醫院，目前剛離職暫時休息中的黃馨儀，受訪時再度還原當天狀況，表示本來是要跟先生去瑞豐夜市去吃宵夜，在待轉格停等時看到那個先生就躺在旁邊，一開始還以為是車禍，後來發現他的胸部是沒有任何起伏的狀態，當下就跟先生說：

快點我要下車！我要去救人了。

然後一摸對方的頸動脈跟檢查後，發現沒有呼吸心跳，整個人都是冰的，「就開始壓（做CPR），一直壓到救護車過來」。

黃馨儀憑「正妹護士街頭救人」事件爆紅，獲封「最美天使」。（IG@_xin0930_）

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黃馨儀指出這是她第二次這樣救人，也指出當下做這個決定的急迫性：

因為搶救黃金時間是在心臟停止3分鐘之內一定要做CPR，腦部才不會缺氧，在這個黃金時間有搶救回來的話患者的復原狀況才會是最好的。

黃馨儀表示「當下腎上腺素都上來了……當下壓了超過5個循環……我就是一直壓沒有停，到AED設備來才能停手」，她也表示其間旁邊一直有熱心民眾幫打119，也幫忙問要不要幫忙接手做CPR。

接手的義消王信誠表示，自己也經歷過很多OHCA的事件，要做到高品質的CPR真的很不簡單，當下已經知道黃馨儀按的非常非常辛苦，當下迅速跟她接手，「當下我們就馬上做這個動作」，大讚「學姐」非常優秀。

黃馨儀說，當時做這個下車救人的決定也沒有想太多，也沒有去想如果沒有把人救回來會不會有法律責任，腦海裡只想到：

因為我不救他，他可能真的會死掉！

對網友封她「最美天使」表示不敢當，羞澀笑說：「大家都很努力，在第一線的護理人員、警消都是很棒的，下次遇到還是會救。」接受表揚後，黃馨儀表示將趕在中午探病時間開始時，前望榮總看被她救回的「雄哥」，而對家屬致贈的紅包、禮品，黃馨儀一度婉轉表示不用，對自己的救人之舉被讚爆，態度顯得相當謙虛。

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