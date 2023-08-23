護士細數醫院靈異恐怖事　半夜老人痴呆症爺爺突坐起身說了這句話

想起什麼說什麼，都是一個個小故事，大家應該能看懂。



文：膠東鬼叫天后（發表於靈異社區）

以前我在實習時，有天晚上一個病人突然大叫說有小孩跑進了她病房很吵。

她要換床位，我們本以為是她為了換床位編的謊話，畢竟大晚上哪裏來的小孩，但因為她大喊大叫我們就給她換到了隔壁房……

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然後半夜我路過她房間，聽到了很大的氣體泄漏聲音，走近看發現她的氧氣管掉下來了，而且被開到了最大。趁她睡得很熟，我趕緊給她插上調整好，結果才走回護士站，她房間的儀器發出警報聲，我和護士長跑過去一看，她心跳跳到160，大哭著說有小孩一直在她床邊看著她，她整個人看起來很驚恐不像是裝的。

我們也有點慌了，然後護士長說讓我坐在她床邊的椅子上陪著她，她先去聯繫醫生。然後我才準備坐下，對面床一個老年痴呆的爺爺突然坐起來，對我說了句終生難忘的話，他說：「護士，坐在你邊上的那個小孩什麼時候走，太吵了。」

我瞬間整個人都不好了，我強忍住害怕問他：「什麼小孩？這邊沒有小孩。」他指著我正要坐下的椅子說：「這個穿著白衣服藍褲子的小男孩。」我邊上那個大哭的女病人突然停下來幾秒鐘，然後歇斯底里的大叫：「我要出院，我現在就要走！」我也雞皮疙瘩起了一身，我說你們等等，我現在去找人。

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eICU（急診重症監護病房）有張搶救病人非常多的床，有天晚上十一點多，那個大爺突然坐起來，跟我們說，這個床肯定沒救過來的非常多，我們問為什麼，他說有好多人拽他被子還有人拽他頭髮，他睡不著！（確實那個病床是沒搶救過來的最多的。）

還有就是有個大爺對著牆說小孩子別哭了，我問怎麼回事，他說，那有個送葬的隊伍，大姨太二姨太哭成一片，那孩子在那哭的哇哇的，我說大爺睡迷糊了吧，他說沒有迷糊，這以前是亂葬崗（我知道確實是實話），給我嚇得直接去監控室那屋待著！

另一次，我們收了一個德高望重的大師，很多人來拜會他，天天ICU外一堆人給他唸經。有一天他說我們這屋裏「人」太多，要超渡一下，他坐那一直唸，直到累得堅持不下去了才躺下。半夜感應洗手池老自己放水，我們都習慣了。連我們自己也總說，這屋人多。

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還有一次一個清醒的病人，睡睡覺突然發瘋，指著棚頂喊都是人，都在看他，就非要穿褲子（我們病人都全脫光的，他清醒，所以給穿了件上衣），都是管子沒法穿，弄了好一會，最後鎮靜了。

實習的時候，白天護士站對面的病房裏有個病人沒搶救過來，當天上夜班，我跟我老師接了班，準備寫記錄，那個房間的電視自己亮起來了，我當時就被嚇到了，我老師說莫慌，開燈去把電視的電源拔掉了，跟我說，這個病房的電視經常半夜自己亮起來。當時膽也大，我信了，然後我老師說咱把病房的門鎖上，然後我就屁顛屁顛的去鎖門了。

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