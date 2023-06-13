「台灣30歲最正護士」驚悉患肺癌爆喊　不煙不酒家族無人患此病

5月才被網友選為「全台最正護士」之一的正妹護士雅薇竟然驚傳罹患肺癌，雅薇近日在社交網站上透露病況，她表示自己不煙不酒且家族沒有人肺癌，痛訴：「我才30歲，為什麼會得『肺癌』？」



人氣IG「B卡必卡，正妹獵人」bcard.bcard五月國際護士節時才選列出8位「全台最正護士」，其中服務於台北醫院的雅薇有著水亮大眼、白皙肌膚、一雙修長美腿和一頭氣質長髮，讓人一看難忘，不過才30歲的她，近日卻被診斷出肺癌。

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雅薇在社交網站上貼出了病床照，她崩潰表示「我才30歲，為什麼會得『肺癌』？我不煮飯不煙不酒，家族沒有人肺癌……」。

雅薇回憶發現罹癌的過程，她在身體檢查時自費加做低劑量肺部電腦斷層（LDCT），做完當下自己用電腦看到「一顆充滿敵意的結節」，她緊張的馬上求助胸腔內外科醫生看片子，醫生卻告訴她「這一顆……感覺不太好」，甚至可能是惡性。

過去半年偶爾咳嗽加上長期偏頭痛 點圖看雅薇的抗癌經歷全文：

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雅薇驚恐錯愕，當天只能哭著上班，後來她幸運轉介到台大癌醫團隊，陳晉興副院長對她說「80%是惡性」，但也要她放心，會替她開刀處理並保證不會轉移！

雅薇這段期間仍止不住對死亡的恐懼，直到日前開刀做完胸腔鏡肺腫瘤併淋巴廓清切除手術，確定是肺腺癌第一期，病理分期與後續治療還要等上一週。

撐過手術這一關，雅薇坦言，「在30歲能提早發現已經很幸運，如果今年沒有自己加做LDCT，就算每年X光檢查也看不到（X光能看到，可能已經末期）」。

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雅薇也以自身經驗，傳達身體檢查早期發現的重要性，她因為這半年有偶爾咳嗽加上長期偏頭痛沒有改善，才想自費多做低劑量CT及腦部核磁共振，但檢查發現這顆位置與咳嗽無關，算是咳嗽給自己的警訊，也算是多花8000多元救了自己。

雅薇也勸周遭的親友，不要只做那種量身高體重測近視抽基本血的最基本身體檢查，該自費的就花下去，好好對待自己！

至於肺癌還是沒有原因，它可能發生在任何一個人身上，而且近幾年年輕化，女生比例也大大提高，可能是基因或空氣污染。雅薇也給自己打氣「發生了還是會難過，至少這是一個人生測驗題，而且我還有選擇的機會」。

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