算命師直言外婆72歲遇大劫　時候到恐怖事頻生　黑白無常嚇呆外傭

我媽是泰國人，因緣際會認識我爸後嫁來台灣，所以我們都住在台灣。而外婆、舅舅（我媽的哥哥）還有表姐（舅舅的獨生女）都住在泰國，小時候一起生活，在我5歲時我媽才決定讓我到台灣唸書，所以跟外婆感情很好，只要以前還在讀書時一到寒暑假都會回故鄉找外婆他們團圓，外婆也會來台灣找我們！



文：Jura Lin（發表於靈異2公社）

關於在外婆身上發生的這件事之前，她就說過，她以前有算過命，算命師很精準的說她在72歲這年會有一個結，如果這個結過得了，就可以壽終正寢，如果過不了就會死亡，然而算命師也說因為外婆上輩子有欠別人債，所以祂會在外婆72歲這一年找上外婆！

雖然算命這個東西，頂多只是當個參考或隨便聽聽，但是在我外婆身上發生的這件事我還是選擇寧可信其有！以下就是在我外婆身上所發生的怪事……

算命師直言外婆72歲將遇大劫 時候到果然怪事頻生如「死神來了」（01製圖）

從家裡打來的電話傳來「她」的聲音 如沒搬到客廳睡已遭砸死（點圖放大看相關部分節錄）：

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我外婆當時72歲，正好來台灣一陣子陪伴我們，當時我正在讀小學，課上完回家放個東西還要到安親班寫學校作業。就在某一天，我一如往常的下午4點放學回家，到家門口按門鈴的時候，我從大門看到外婆坐在她平常不可能坐的地方，她看到我按門鈴時，慢慢的起身，以很緩慢的速度一跛一跛的走過來幫我開門，所以我就很納悶的問外婆說妳的腳怎麼了，她只回我說她跌倒了，不過我當下其實不知道事情的嚴重性，因為還要趕去安親班（老師很兇怕會遲到）。而我爸這時間還在上班也沒這麼快回家，所以我就接著問「那媽媽呢」，她說媽媽出門，也不知道去哪，所以我就趕快打給媽媽問她在哪，然後叫她趕快回家看外婆！

安親班上完大約8點了，我回家的時候才得知外婆是因為跌倒受傷，我媽回家就立刻叫救護車把外婆送去醫院而且也住院了！但因為經過醫院評估，外婆是膝蓋髕骨脫落不需要動手術，只要花一個月左右的時間打石膏就可以慢慢復原，所以外婆很快就出院回家裡！

在家養傷的前幾天都還算正常，但因為外婆有糖尿病，長時間臥床導致她的腳部血液循環不良慢慢開始硬化，就連她的精神狀況也一天比一天糟。大約過了一週，情況不見好轉，眼看外婆已經快不行了，所以我媽就決定準備隔天一早的班機送外婆回泰國，而且連外婆的後事也請舅舅先準備了！

隔天一早，我媽很快的把外婆送回泰國，當然從機場一直到舅舅來接應時，身體一直都還很虛弱，所以那時我媽就叫舅舅先帶外婆去吃點東西，結果這個時候外婆突然開口叫我媽跟舅舅帶她去喝一碗（外婆平時在泰國很愛喝的）湯，從喝完後那刻之後，外婆精神就莫名好轉了。不過令我們詫異的是，就在同一天，在外婆平安抵泰且精神狀況恢復穩定的時候，我們家正樓下跟外婆年紀相仿的一位奶奶傳來去世的消息！

而從外婆回到泰國之後的前三天，精神狀況都還算可以，不過往後開始，身體狀況又開始越來越差，我舅舅和（當時還有請）一名緬甸籍的看護，他們兩個人甚至親眼目睹難以解釋的現象！外婆原本是睡在她自己的房間，不過外婆因為陸續開始呈現昏迷的狀態，所以舅舅不放心，於是在客廳準備一張床，把外婆抱到客廳睡，讓平時睡在客廳的看護也可以半夜的時候看到外婆！

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出現狀況的第一晚

雖然舅舅說白天拍醒她或叫她，她都還會睜開眼睛，或點個頭示意，但每到晚上，甚至凌晨1點開始，整個人的精神狀況就變得很糟，而這天剛好我表姐晚上下課後也來家裡幫忙顧外婆。就在凌晨1點左右，她跟看護那時都在客廳，舅舅則是在他房間，結果這個時候外婆房間裡突然傳出一聲巨響，此時他們三個人也都聽見，也走過去一探究竟，結果發現外婆房間天花板的輕鋼架掉到外婆床上，這個時候我表姐還分析了一下輕鋼架掉落的位置和外婆平時睡的位置，她說如果外婆今天沒有搬到客廳睡，天花板就會直接砸到外婆身上！

隔天一早，外婆醒了，當時舅舅正在外婆的旁邊看他的電視，結果突然間，外婆跟舅舅說：

她來了。

這個時候舅舅當然就很不解的問外婆說誰來了，外婆就說是阿玲（化名），而阿玲（化名）就是外婆跟我舅舅和我媽小時候住鄉下一起長大的一位很要好的鄰居，但是這個鄰居已經往生很多年了，所以舅舅說他聽到外婆說到這個人的名字的時候，他嚇了一跳，只是舅舅也知道外婆是身體不好，所以也只能當作外婆是健忘或眼花看錯！

當晚，表姐晚上放學一樣先回外婆家，舅舅就叫她打電話給我們要跟我們報告外婆的狀況。就當我媽接了我表姐打過來的電話，說了「哈囉」的時候，對方也說「哈囉」，而當下我媽聽到對方的聲音時，直覺那不是我表姐的聲音，所以又再次回「哈囉」確認，而同時對方也再次「哈囉」回覆我媽，然後我媽就說「誰啊，打錯了嗎」，結果對方回說：

我啊，阿玲。

當然這個時候我媽聽了阿玲這個名字根本不知道是誰，也根本沒想過是以前鄉下的鄰居，不過因為是顯示舅舅家的電話號碼，所以我媽就覺得可能訊號的問題轉到別人的電話去了，所以就說「重打重打」！

接著表姐就重新打過來，結果這次正常了，是表姐的聲音，然後我媽就疑惑的問我表姐說是不是有客人來家裡，我表姐說沒有，但是我媽說「剛才電話裡不是妳的聲音」，只是我表姐也強調家裡只有她，也一直說剛才一直說「哈囉」回應我媽，但是我表姐說她好像只是自己一個人哈囉哈囉，因為她感覺我媽這邊沒聽到，所以她就掛掉重打！

我媽就一直說剛電話裡聽到的聲音不是她，而且還說她是阿玲，所以我表姐就很茫然的叫舅舅過來聽電話，結果我舅舅聽到我媽說阿玲打過來的時候就被嚇到了，因為阿玲就是早上外婆跟他說的那個死人。而原本舅舅還覺得外婆是老了才胡言亂語沒放在心上，但是聽到我媽說阿玲打來的就更讓他覺得有點詭異，所以我舅舅就開始跟他們說這件事，我媽知道以後也想到那個聲音確實是以前鄰居阿玲的聲音，然後我表姐也向我媽分析前一晚外婆房間輕鋼架掉落的事情，我們都覺得很妙！

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出現狀況的第二晚

這個時候外婆已經很久都無法行動或起身了，只能靠包尿布和我舅舅幫她注射營養針跟胰島素，尤其是到了晚上，外婆狀況就會特別差，整個人都叫不醒，大概到凌晨1點，狀況又來了，當時看護跟舅舅都已經睡了，結果這個時候外婆突然起身，走去開門並且拉起外面的鐵門（就是下方我跟外婆合照的那個鐵門），不過因為外婆推不動所以拉門一直發出聲音把舅舅吵醒，舅舅就走過去看，發現外婆竟然在外面拉鐵門，還好鐵門有鎖沒有被外婆打開，然後舅舅就問外婆在幹嘛，外婆說有人在門外賣糯米飯（泰國常有），不過那個時候三更半夜，舅舅說根本不可能有人賣吃的，也不可能跑到我們這條小巷弄裡來賣，所以舅舅就說外婆看錯了，就在舅舅把外婆帶回去的同時，發現外婆根本走不回去，所以舅舅就問外婆怎麼走到這裡，外婆就說她不知道，於是舅舅就把外婆抱回床上去！

隔天一早，舅舅一樣坐在外婆身邊顧著外婆，不過說也奇怪，因為此時突然有人騎著餐車過來停在家門外說要賣糯米飯，不過舅舅心想昨晚的事情以後，他認為搞不好外婆吃了是意味著要帶走外婆的意思，怕中計所以根本不敢出去買，結果過一會兒外婆突然說：

她們來了。

而這次舅舅就更加深切的問說是誰來了，來了要做什麼。接著外婆一共說出五個人的名字，而且還說他們是在等她。而這五個人不但是外婆、舅舅和我媽他們以前在鄉下一起生活成長的左鄰右舍，而且也沒有一個是活的，且對於失智已經很嚴重的外婆來說，要講出以前鄰居的名字也不太可能，所以那時舅舅就說他開始不斷的祈求，拜託他們不要帶走外婆，也請他們放外婆一條生路！

當晚，我舅舅例行性的打電話給我媽報告外婆的身體狀況，除了覺得外婆要走出門外很危險也很神奇之外（當時我爸聽到這種狀況覺得外婆是被附身了），當舅舅說出外婆提到的那五個人的名字時，我媽也覺得很不可思議，因為我媽也認識這些人，我媽還說這些人以前跟外婆感情很好，甚至還說他們曾經跟外婆約定好，如果死了要互相等對方然後再一起去投胎，再加上我媽前一天跟我表姐通話聽到的聲音，所以我媽就覺得他們應該是在等外婆。

而從外婆家發生了一些不對勁的事情之後，我舅舅說這幾天每到入夜，外頭就都霧茫茫的，而且也特別冷，而這個問題，當時我還叫舅舅去問鄰居，看其他人有沒有發現這種狀況，後來隔天舅舅就照我的意思去求證，可是卻沒人發現（鄰居是說晚上沒出門所以不知道）！而我也記得這幾天只要跟舅舅通完電話之後，我們全家都很難過，加上我也很怕鬼，所以那幾天我幾乎都睡不著覺！

出現狀況的最後一晚

在出事的第三晚，外婆已經到瀕死的狀態了，因為外婆屎尿都流出來也不斷口吐白沫，舅舅也做好心理準備了。而時間同樣來到凌晨1點，此時看護已經睡著了，而舅舅覺得外婆撐不過今晚，因而打算顧外婆到最後直到一早準備後事，所以就一直待在外婆的床旁邊看著外婆，結果就在這個時候，我舅舅突然間，親眼看見牆壁上，出現兩個超巨型的人影，把我舅舅嚇壞了，所以他就趕快把看護叫起來，結果看護也看到了，而且也嚇傻了（舅舅說看護瞪大雙眼嚇到哭），然後同時，周遭開始出現兩個人的交談聲，不知道從何傳來，也聽不懂是什麼語言，這個時候我舅舅心裡除了害怕之外也很難過，他一直拜託他們不要帶走外婆，還大聲的說他願意犧牲他10年的壽命來換取外婆10年。

結果舅舅說完之後不到幾秒鐘的時間，怪聲和影子都消失了，而且就在舅舅把目光轉移到外婆身上的時候，發現外婆竟然醒了，而當時舅舅說他看到外婆醒的那刻他抱起外婆痛哭！

然而，說也奇怪，自從舅舅對了某些東西說了那些話以後，往後的日子外婆就再也不曾發生過怪事了，而且自從外婆在台灣跌倒之後，（應該是患上老年失智症）記憶力大幅衰退變得像個小孩子外，其他身體各方面都還算非常健康！但也因為外婆身上發生的事情，令看護每天都很害怕，所以過沒多久就提出離職了（我想這或許會成為看護一生當中難忘的經歷吧）！

而其實外婆在台灣還有發生一件事情，就是在外婆跌倒那段時間，有一天外婆已經在房間睡了，我姐當時在客廳用著電腦，用一用無意間瞄到一個身穿全白且戴著一頂直立式白帽的人，從陽台往外婆房間的方向快速閃過，我姐當時嚇到也趕快衝過去房間看外婆。雖然我姐看到外婆一樣完好無恙的睡覺，也沒發現有人闖進來，但是經過這些事情之後，她後來說她覺得她是看到黑白無常的白色，要來準備帶走外婆的之類的，所以我們當時也在猜是不是因為外婆臨時決議要回泰國，黑白無常突然間找不到外婆，所以抓了樓下的奶奶做替死鬼，一直到後來黑白無常找到了外婆，似乎跟舅舅在牆上看見兩個巨型的人影好像都有一點關聯！

示意圖（《大內密探零零發》劇照）

補充

當時我有問外婆怎麼會跌倒，外婆說她好像被一個人撞倒，然後在地上翻滾躺在地上時，看到前方站著一個身穿白衣的陌生男子。然後我就問外婆當時會害怕嗎，外婆說她不會害怕，因為生命都注定好了。但是我媽就沒採信我外婆的說法，我媽覺得外婆就是不小心絆倒，純粹眼花而已！只是想到當時外婆跌倒，我還漠不關心的趕著去上安親班就覺得蠻懊悔的，有時候回想起來心也有點酸酸的！

最後外婆從72歲一路平安健康的活到85歲才離開我們，而外婆離開的時候，正好是我前幾年在當兵的時候，而在當天長官發手機的休息時間得知外婆離開的消息（可能當兵的關係不想影響心情）。其實我心情很平靜，而且當時我還向外婆許願說我想要放榮譽假，結果隔天我就無緣無故被長官指派去打連上的內務成績得到榮譽假！我那時一直覺得這個運氣是外婆在天上給我的。

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