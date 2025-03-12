瘋傳「台灣地理事實」震驚當地人　貼文者：不信可查Google Maps

台灣花東縱谷風景區管理處表示，近期在Threads上大家都在討論令人震驚的事實，就是「台北比台東還東」，真的讓人非常意外。



貼文一出後，引起廣大網友熱議。

近日「台北比台東還東」這地理事實震驚不少當地人，引起熱論。（Facebook截圖）

除了「台北比台東還東」外，還有「台東比台南還南」。（ris.gov.tw）

Google Maps截圖

花東縱谷風景區管理處近日在臉書指出近期在社群上大家在討論的2個驚人事實：

1. 台東比台南還南

2. 台北比台東還東



花東縱谷國家風景區管理處說明，台東比台南還南，其實不算太震驚，因為台南下面還有高雄、屏東，但「台北比台東還東」，就真的很令人意外，也開玩笑稱：

不信的人可以打開Google Map(s)看看。

貼文一出後，多數網友都相當震驚：

「我看得快瘋掉了」

「第2點震驚！」

「屏東市比高雄市還北，這是我住在高雄快10年才知道」

「新竹只有竹東、竹北，竹南在苗栗，竹西是在高雄」

「就像桃園機場比松山機場更北」

「這就跟北港在南部，南港在北部一樣」



此外，有內行人出面說明，指出：

因為大家習慣把台灣的海岸看成南北向，但實際上東海岸是北北東往南南西，所以極北點和極東點都在東北角。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】