瘋傳「台灣地理事實」震驚當地人 貼文者：不信可查Google Maps
撰文：聯合新聞網
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台灣花東縱谷風景區管理處表示，近期在Threads上大家都在討論令人震驚的事實，就是「台北比台東還東」，真的讓人非常意外。
貼文一出後，引起廣大網友熱議。
花東縱谷風景區管理處近日在臉書指出近期在社群上大家在討論的2個驚人事實：
1. 台東比台南還南
2. 台北比台東還東
花東縱谷國家風景區管理處說明，台東比台南還南，其實不算太震驚，因為台南下面還有高雄、屏東，但「台北比台東還東」，就真的很令人意外，也開玩笑稱：
不信的人可以打開Google Map(s)看看。
貼文一出後，多數網友都相當震驚：
「我看得快瘋掉了」
「第2點震驚！」
「屏東市比高雄市還北，這是我住在高雄快10年才知道」
「新竹只有竹東、竹北，竹南在苗栗，竹西是在高雄」
「就像桃園機場比松山機場更北」
「這就跟北港在南部，南港在北部一樣」
此外，有內行人出面說明，指出：
因為大家習慣把台灣的海岸看成南北向，但實際上東海岸是北北東往南南西，所以極北點和極東點都在東北角。
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