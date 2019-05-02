你不知道「飛行模式」的5大隱藏好處　原來可加速充電防輻射

手機裏有一項眾所皆知的功能「飛行模式」（Airplane mode），這功能是將通訊功能暫停，與基地台沒有聯絡，避免因電話訊號干擾飛機上電子裝置的正常執行；簡單來說，就是手機處於沒有裝置SIM卡的無訊號狀態。不過生活上除了乘坐飛機開啟飛行模式避免對飛行造成干擾之外，其實，還有幾個意想不到的效用喔！

「飛行模式」的神秘功能意外強大。（網上圖片）

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一、睡覺時不用擔心手機輻射

任何的電子產品都會有一定的輻射量，尤其不離身的手機更是中毒最深。輻射會對我們人體造成甚麼傷害呢？根據國際輻射防護委員會確定的實例有：因輻射誘發的不孕，造血功能降低與血球細胞減少，誘發水晶體混濁與視力減退或器官的發炎，最嚴重莫過於「癌症」了。

所以，如果我們可以在睡覺8小時的期間，都能啟用飛行模式而且手機儘量遠離我們的枕邊，這樣就能夠大大減低受手機輻射的迫害了，也不用擔心未來會不會有一天就突然變傻逼啦。

二、不打擾玩遊戲破關

大部分遊戲的狂熱者在play破關時，最討厭兩件事情：一是有電話打進來，二是手機電池沒電。如果這也是你的心情寫照，那麼你可以在玩遊戲之前嘗試先將飛行模式打開，然後再連接上WIFI，這樣也能享受你的Game time。

飛行模式還有一個很貼切的名號叫「不打擾模式」！心情不好不想說話、男女朋友吵架不想說話、開會中暫時需要關機等情況，其實並不需要真的關機，儘管開啟飛行模式就可以不受打擾。可是你依舊可以使用WIFI來滑Facebook或IG，灑灑狗血。

開啟「飛行模式」後不打擾玩遊戲破關。（網上圖片）

三、防止夜半被盜刷、亂扣費

現行多家銀行推廣利用手機綁定信用卡號碼，以行動支付付款，而此方便之餘，你需要仔細想想如何保護個人資料的安全性！特別注意，夜半時人們最沒有警覺心的情況下，駭客最容易從我們的手機下手當前最能立即着手的方式就是開啟飛行模式了！

另外，特別要是小給孩子玩手機遊戲的時候，我們只需要打開手機的飛行模式，這樣就不怕手機被不小心扣費了，真的是很實用呢。

「飛行模式」可防止夜半被盜刷。（網上圖片）

四、加速充電、節省電量

因為網路狀態下手機會消耗更多的電量，那麼在手機充電的狀況下，想要快速充電最好是關掉網路和關掉開啟中的程式，更好的做法是開啟飛行模式，這樣不僅可以加快手機充電速度，而且還能降低手機耗電速度。

此外，如果在訊號特別不好的地方是很耗費電力的，為減省電力，這時候開啟飛航模式也是很好的選擇。

五、快速重置網路訊號

大家都有遇到這樣的問題，就是在一些信號很差的地方例如坐地鐵或在地下室，可能手機會出現無信號並且長時間無法連接網路的狀況，這個時候可以打開飛行模式，然後一分鐘後再關閉掉，這樣就等同將手機重新啟動，能夠快速重新搜索訊號，效果一樣，耗時更短。

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】

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