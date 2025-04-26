男子激戰時肛門被塞1物　超過20厘米直逼腸道　醫驚嘆：如此鎮定

行房追求刺激感也要注意安全！台灣有男病人因腹病到急症室求醫，告訴醫生早一晚與男伴侶纏綿時，肛門被塞進不知名的異物。醫生觸診後確認有異物於直腸內，經X光檢查後發現竟是1支超過20厘米的按摩棒，取出時還在震動，醫護驚嘆「電力太充足」，男子還能如此鎮定。醫生指慶幸是次按摩棒沒有造成男子腸道破裂，否則會引發腹膜炎，會有生命危險。



台灣一年輕男子與男伴行房時，肛門被塞了不知明物件，最後腹痛入急症室。（示意圖/GettyImages)

行房時肛門被塞異物

台媒報道，義大醫院大腸外科主治醫生陳致一受訪表示，他於情人節前夕接收該名24歲年輕男病人，他候診時沒有異樣，問診時表示早一晚與男伴侶發生性行為時，肛門被塞了不知明異物，後庭明顯有異物感及伴隨腹痛，但對方完事後卻即時走人，他一整晚嘗試取出異物卻不成功。

發現有長達至少15厘米長條狀物

陳致一完成觸診後，確認男病人肛門內有明顯硬物，經過X光檢查後也發現他體內有1支長達15至20厘米的長條狀物，甚至碰到乙狀結腸。

陳致一指一般情趣用品通常表面光滑不好易取出，會進行麻醉手術處理，但由於當時醫護人手緊張，所以在男病人同意下於急症室替男子取出異物，最後利用類似產科用產鉗，慢慢將長條物件拉出來。

陳致一指最终發現該硬物是1支超長按摩棒，取出時還在微微震動。（AI生成圖片)

醫護驚嘆「按摩棒電力太充足」

陳致一描述當時用產鉗把異物「一直拉、一直拉」，最終發現是1支超長按摩棒，它被取出時還在微微震動。在場的醫護們都驚嘆「按摩棒電力太充足」，男子還可以表現如此鎮定。

他提醒大眾尋求性刺激時必需注意安全，將異物或情趣用品塞進體內具一定程度的危險，慶幸是次男病人沒有被按摩棒造成腸穿孔，一旦破裂會導致腹膜炎，危及性命，嚴重更有機會要做人工肛門手術。

（綜合）