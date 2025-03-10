對付腸躁症除了以飲食控制外，有一名女網友使出獨門怪招——用筆蓋插肛門。



該名網友在論壇透露，她從小有家族遺傳的腸躁症，中三時深受其擾，每天會放幾十個臭屁，嘗試過自行控制飲食，最後摸索出的方法是，用筆蓋插肛門讓屁出來的速度減慢，並維持上述狀態長達幾個月，貼文嚇壞許多網友。

「筆蓋插肛門」台女分享對付腸躁症奇招嚇壞網民：我到底看了什麼（01製圖）

自言「用筆蓋插屁眼一整天」 網民看完紛紛嚇壞（點圖放大閱讀）：

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根據元氣網，振興醫院營養治療科營養師陳韻婷建議，如果病患擔心攝取小麥、大麥類食物會不舒服，可考慮以糙米、燕麥、玉米、馬鈴薯取代；至於豆製品方面，很多人以為黃豆製品也包含其中，事實上，單純黃豆較容易引發脹氣，若經加工，製成豆腐、豆干，易引發脹氣的成分就會減少，所以豆腐等黃豆製品也是可以食用。另外，咖啡因容易刺激交感神經、副交感神經系統，對腸躁症患者並不利，所以腸躁症病患要避免食用含咖啡因飲品。

原PO在Dcard以「筆蓋插屁眼一整天」為題發文表示，高中有一陣子常就診肝膽腸胃科，因而發現自己從小就有家族遺傳的腸躁症，不過在此前的中三時期，原PO就深受腸躁症所擾，她指出可能是因為會考壓力大，導致她一天會放幾十個臭屁。

原PO坦言當時被傳閒話，過得很煎熬，所以先嘗試從飲食控制。她當時不吃早餐，午餐把肉丟掉，吃少量晚餐，結果只是從無聲臭屁變有聲但較不臭的屁，後來偶然發現「用筆蓋插肛門」這招，她更透露細節，就是要翹腳讓屁慢慢出來，而她也坦言自己維持此方法好幾個月。

網友紛紛嚇壞表示：

「好怪，再看一眼」

「我很難想像當初坐在我旁邊的同學，肛門插著東西跟我講話」

「妳要支付我看這篇貼文的費用」

「拿筆蓋塞肛門？我到底看了什麼？」

「我今天的網路用得夠多了」

「不知為何羨慕還沒看這文章的人」

「我覺得我不應該能看得懂中文」

「原來中文可以這樣組合，看來是我見識太淺」

「我覺得我是受害者，眼睛大腦都震撼了」



也有人質疑貼文真實性：

又不是筆蓋放進去後，它就永遠在洞口不會動，那麼小的東西絕對直接被妳的括約肌擠進大腸裡好嗎。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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