DSE｜屢接考生家長致電問這事　學校職員慨嘆：宜家小朋友太幸福

2025年中學文憑試（DSE）主科將於4月初開考，相信不少考生正積極備戰。有疑於學校工作職員發文，指近期接獲不少家長致電，紛紛替子女詢問「你間學校點去？」、「點樣過嚟？」等問題，故質疑「我唔明已經去到考DSE年紀，都要父母打嚟問考試間學校位置」。



樓主以自身考公開試經歷為例，「以前真係乜都靠自己」，先是提早於網上下載地圖，再看模擬相片查看考場附近街景。她認為現今網絡資訊發達，打開電話甚至有聲音導航功能，不明為何個別考生要倚靠父母，「喺原地打電話畀阿媽，阿媽再打去學校問」，感嘆這世代小朋友太幸福。



2025年文憑試主科將於4月初開考，有學校職員指近期接獲不少家長致電，紛紛為子女詢問試場地址。（示意圖／資料圖片）

文憑試開考在即 屢接考生家長致電問學校地址

該女職員在threads帳號發帖，開宗明義指「我唔明已經去到考DSE年紀，都要父母打嚟問考試間學校位置」。樓主表示，越接近DSE考試日子，就會接到許多應屆考生的家長來電，詢問「你間學校點去？」、「點樣過嚟？」等等問題。她認為現今網絡資訊發達，打開智能電話甚至有聲音導航功能，指出正確路線方向，若然真的難以尋到試場地點，「行到唔識可以問吓其他人」。

憶述從前考公開試經歷 不敢求助母親怕被罵

樓主不明為何個別考生要倚靠父母，「喺原地打電話畀阿媽，阿媽再打去學校問」。她又以自身考公開試經歷為例，「以前真係乜都靠自己」，先是提早於網上下載地圖，再看模擬相片查看考場附近街景，屆時若有困難，則會詢問途人，亦不敢向母親求助，「真係前世未俾佢鬧過：『咁大個人都唔識』」。

事主慨嘆：宜家小朋友太幸福

樓主續稱，現今甚至有家長陪同子女預先前往試場路線，行錯時則致電學校詢問地址。她指若然是考生致電，「都覺得打開google map，其實（都）搵到啦」，但至少欣賞對方嘗試尋找解決方法，不過現實是不少家長致電並替子女詢問，因而感嘆「宜家小朋友（太）幸福」。

樓主質疑「我唔明已經去到考DSE年紀，都要父母打嚟問考試間學校位置」。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

網民：現今家長過於緊張

有網民認同樓主說法，指現今世代的家長的確過於緊張，「其實70或80後父母考會考（A-Level Exam）都係自己搞掂，嗰陣無google map添，唔知點解到自己仔女考試就緊張到咁」。

網民指現今家長過於緊張，以會考年代為例，「嗰陣無google map添，都係自己搞掂」。（《教束》劇照）

（threads＠kkr5ay）