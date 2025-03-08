影片曝光丨白髮翁逼女乘客讓出關愛座！車廂狂罵：有沒有受教育？

近日台灣一名白髮老翁搭乘台中捷運時，要求一名年輕女乘客讓座，儘管一旁乘客告知，該名女子身體不適，但老翁依舊堅持要坐女乘客的位子，還對她大罵：「妳有沒有受教育」，影片曝光引發討論。



根據影片可見，一名白髮拄拐杖的老翁搭乘台中捷運時，指著坐在位子上的女乘客大聲說「這是我的位子，妳（女乘客）去坐那邊（對面的位子）」，坐在女乘客旁的女子則幫忙緩頰「她（女乘客）人不舒服，只要人不舒服都可以坐」，沒想到該名老翁竟直接反問女乘客「妳有沒有受教育」，而女乘客則語氣平淡說，「不好意思，我沒受過教育，不好意思」。

老翁依舊堅持要坐女乘客的位子。（社會事新聞影音影片截圖）

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之後老翁仍生氣地指著女乘客，說「這叫教育失敗」，也指著該位子認為都是老人坐的位子，不然該座位和其他座位有什麼區別，就算有其他乘客想讓給阿伯坐，但阿伯仍執意要坐女乘客的座位並稱「這是我的位子」，一旁女子則說：「這個不是（你的位子），這個是不舒服的人都可以坐。」

老翁要求女乘客坐到對面的位子。（社會事新聞影音影片截圖）

影片曝光後，網友紛紛留言表示：

「一般座位也能讓位，為什麼一定要擠博愛座...」、

「這女生做得對直接別理他」、

「我常覺得很奇怪，身體不舒服一定要演給別人看嗎？莫名其妙」、

「台灣老人的體力是很奇妙的，頂著寒風烈日排隊幾個小時只為了領免費的東西，體力完全不輸年輕人，但只要上了公車捷運馬上體力變0！」、

「去坐那邊？ 那邊有位置的話 為啥不去坐就好？ 」、

「不是老人變壞，是壞人變老」、

「可以這麼淡定回應真的很佩服，是我可能就暴怒了」、

「又是挑女生欺負！如果換男性坐那裡他敢這麼大聲嗎」。



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