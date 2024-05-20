亞裔女美國酒店房內涉「切下男友生殖器」致死 披露行兇動機
撰文：ETtoday
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美國科羅拉多州32歲亞裔女子Shenting Guo和男友發生爭執後，竟涉嫌持刀砍下對方生殖器並且丟在垃圾桶中。
警方接到報案前往現場時，發現男友倒在沾滿鮮血的床上已經身亡，依謀殺罪對女子提出起訴。
「不滿被搞大肚」切掉男友陰莖 垂死時沒報案只提供止痛藥和水（點圖了解更多）：
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大章克辛市（Grand Junction）警方14日晚間8時50分左右接到酒店報案，詢問發現一名男子昏迷在房間中，急救人員前往現場後找到失去知覺的全裸男子，其身上有刀傷，當場宣布已經死亡。
警方發現現場到處是血，死者身上有刀傷，且生殖器有被切下的迹象。
後來在垃圾桶中找到男子被切下的生殖器，將32歲女子Shenting Guo逮捕，並指控二級謀殺罪。
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被告向警方坦承，她因為不滿男友又害她懷孕，且對方還懷疑自己不是孩子生父，她非常生氣才會持刀攻擊，但沒有打算要把人殺死。
調查發現，被告砍傷男友後，跑去附近商店購買消毒酒精、抗生素和啤酒等物品。
男友垂死時，她沒有立即報案，只提供對方止痛藥和水，直到對方昏迷後才終於報案。
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