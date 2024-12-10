尹錫悅妻子金建希「偶像級神顏」是假的？　舊照翻出「判若兩人」

韓國總統尹錫悅在2022年投入選戰時，其夫人金建希立刻用「媲美愛豆」的美顏圈粉無數，甚至還有粉絲為她成立後援會。然而，隨著她近年多次捲入炒股、干政、收受名牌包等醜聞後，個人聲勢與評價不但遭受重挫，就連「判若兩人」的舊照也跟着被翻出。



現年52歲的金建希擁有非常亮麗的外貌，加上時尚感十足的穿搭，讓她成為尹錫悅2022年參選韓國總統時的一大助力，並在丈夫如願當選後，被各界譽為「韓國最美第一夫人」。

另外，她過去與韓國天團BLACKPINK成員們同框出席公開活動時，即使彼此的年紀相差接近2輪，但仍舊擁有毫不遜色的顏值，每次現身幾乎都能成為最大「嬌」點。

金建希（左）與BLACKPINK成員同框出席公開活動時曾被讚顏值不輸偶像。（GettyImages）

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即使金建希圈粉無數，但由於她的外貌過度亮麗，也讓不少韓國網友質疑她有「進廠維修」的紀錄，甚至有人還翻出她昔日舊照，發現五官除了沒有現在這麼深邃外，眼睛也不像現在那麼有精神。

對此，金建希也曾向韓媒坦承，自己的確有接受過眼部整容手術，但是否有針對其他部位動刀？目前都只有當地網友自行推測，而尚未獲得證實。

1972年出生的金建希原名是「金命新」，並在2008年改名為「金建希」，具國民大學技術設計專門研究生院設計學博士、首爾大學經營專門研究生院工商管理碩士學位等多個學位。

金建希是在2012年透過法師牽線與尹錫悅結緣，並靠着自身雄厚的財力與明星級神顏，成為丈夫從政之路的最大助力。不過，自尹錫悅上任以來，金建希不斷捲入炒股、干政等醜聞，夫妻倆的聲勢也跟着跌至谷底。

2024年12月4日，大量韓國民眾在首爾的集會上舉着標語牌，譴責總統尹錫悅3日晚突然頒布戒嚴令（數小時後撤回），並要求他辭職。（Reuters）

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