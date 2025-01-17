尹錫悅被捕前仍為律師做三文治　料理實力惹熱論：轉型當廚師吧

韓國總統尹錫悅遭捕，而有在官邸的議員表示，在尹錫悅被捕的當天（15日）早上，尹錫悅還親自做了吞拿魚三文治給他的律師辯護團。



消息傳出後網友們重新挖出尹錫悅過去做蛋捲的畫面，直言不如不要戒嚴，專心做料理就好了！

圖為2025年1月15日，韓國公調處再度執行對尹錫悅的逮捕令，官邸大門有總統府警衛處人員守候。（Reuters）

2025年1月15日，韓國總統尹錫悅被捕後，坐車送往韓國高級公職人員犯罪調查處首爾拘留中心。（Reuters）

圖為YTN播出畫面，尹錫悅步入韓國公調處接受調查。（截圖自YouTube@ytnnews24）

尹錫悅超強料理實力再成話題 點圖放大看看他以往在SBS節目上的「表演」：

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韓媒透露，國民力量議員尹相鉉（윤상현，音譯）透露，在尹錫悅被捕的當天早上，尹錫悅在官邸親自做了吞拿魚三文治給在官邸過夜的律師辯護團，讓他直呼：

怎麼可以這麼冷靜？

事實上，尹錫悅參選總統期間曾上網路節目公開自己的三文治食譜，尹錫悅表示，自己對烹飪相當有興趣，不過從政後就沒有時間做飯。

影片中，尹錫悅熟練地做了10顆蛋的蛋捲，最後還用刀修整形狀，讓看到的人都相當驚豔。

尹錫悅還透露，他在當檢察官時，父親還曾建議他，如果不當檢察官了，也不要當律師，乾脆去開餐廳。

如今，網友們再度翻出這個影片，並留言嘲諷：

「不如做蛋捲，為什麼要搞砸國家呢」

「不如不要戒嚴，專心做蛋捲就好了」

「不如當料理YouTuber」

「不如開餐廳，為什麼要當總統呢」

「感覺把所有能力都放在蛋捲上了」

「就聽父親的話去開餐廳吧」

「看起來更喜歡做料理，真是的。」



2024年12月4日，大量韓國民眾在首爾的集會上舉着標語牌，譴責總統尹錫悅3日晚突然頒布戒嚴令（數小時後撤回），並要求他辭職。（Reuters）

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