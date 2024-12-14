彈劾尹錫悅｜IU為示威者派發食物及暖包　粉絲感動：不愧是女神

韓國總統尹錫悅的彈劾案今（14）日下午再度進行表決，位於汝矣島的國會前湧入多位民眾舉行集會，表達對於彈劾案的支持，而韓國天后IU昨（13）日透過經紀公司宣布在現場發放暖包跟食物，大方表態對於議題的支持，讓粉絲們大呼：「不愧是女神！」



韓國天后IU昨（13）日透過經紀公司宣布在現場發放暖暖暖包跟食物，大方表態對於議題的支持，讓粉絲們大呼：「不愧是女神！」（ig@dlwlrma）

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韓國民眾積極參與集會，現場也充滿專屬韓國的K-POP元素，除了播放流行歌曲外，也有許多粉絲帶著偶像的應援棒參與集會，而IU的經紀公司EDAM娛樂昨日在網站上發布公告，指出為了帶著應援燈參與集會的UAENA（IU粉絲名），在現場準備了食物及暖暖暖包，也提供參與示威者可去餐廳免費點餐，不需要加入官方粉絲團，只要到指定位置表示自己是UAENA，就能領取。

粉絲感謝IU給的暖暖包。（IG@heejoo_0516）

粉絲感謝IU聯繫店家提供的餐點。（X@heejoo_0516）

經紀公司說明，準備的數量有限，發完為止，公司準備的包括湯飯、鯛魚燒、年糕等，都各有100份的數量，截至香港時間13日21時30分，已經有些物資被領取完畢。

IU過去就常常關注社會議題，也常常透過捐錢參與公益活動，這次發放物資被認為是公開表態支持彈劾總統尹錫悅的立場，讓不少人直言，相當佩服IU表達立場的勇氣，紛紛留言：

「不愧是我的女神」

「我要永遠當IU的粉絲」

「真的很佩服」

「IU我愛你！」



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