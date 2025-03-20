神準預言家寧每一步「壁虎通寧王」爆紅　百萬YouTuber也邀上節目

YouTuber家寧一家近日因遭前男友Andy指控奪權，18日委由律師發布聲明指出，自己多年來未曾參與公司經營，也未掌管公司財務，並不清楚公司的實質收益為何，此舉讓外界解讀為家寧切割母親，欲給自己留一條復出的出路。



在涉入奪權風波後，一名周姓網友因透過Threads不斷更新對家寧一家的成功「預言」，被網友封為「壁虎通寧王」，儘管未經證實也獲得網友關注，而他最新一則對家寧一家的預言，還引來百萬YouTuber Joeman留言的節目邀請，但他婉拒，改推薦後輩希望能給予歷練。

一名周姓網友因不斷成功「預言」家寧一家的行動，被網友封為「壁虎通寧王」。（Threads截圖）

他最新一則對家寧一家的預言，還引來百萬YouTuber Joeman留言邀上節目。（Threads截圖）

神準預言家寧切割母親惹關注 最新一則預言逾萬人轉發 點圖放大看更多「壁虎通寧王」的預言：

+ 4

周姓網友在Threads上透露自己能透過通靈，直接看到家寧家中發生的情形。在兩人的風波爆發後，周姓網友不斷以文字敘述家寧家中發生的情景，表示能看到家寧本人流淚打字的模樣，及低潮時聽了哪些歌曲，甚至一度還寫出家寧家中有6至7位類似祖先的靈體，商討著該如何幫家寧的情景。

網友因此封他為「壁虎通寧王」，認為他猶如家寧家中的「壁虎」，對於她家發生的事似乎無所不知。且在家寧委由律師發表的聲明切割母親後，因為恰巧與「壁虎通寧王」的通靈畫面「公關棄母保寧」一致，讓網友更加議論紛紛。

根據「壁虎通寧王」描述張家在客廳討論解決之道的情景，指稱公關公司的老闆打算「棄母保寧」，讓父母扛下責任，以求女兒事過境遷後能再復出。但此一提議卻引來張媽媽的不滿，認為為何得犧牲誰，真的不行，大不了召開記者會。而家寧反應只是點頭，並表示怎麼做都可以：「只要他們（網友）不要再來靠北（攻擊）我就好。」

【延伸閱讀】家寧被指強奪眾量級經營權「竟與Andy領相同薪資」聲明列4點澄清（點圖放大閱讀）：

+ 7

該則通靈畫面的描述，至截稿為止已逾2.1萬人按讚，有人直呼：

通寧師太強了，我現在真的要追蹤了。

該文還引來Joeman留言，詢問「願意來靈能第二季嗎？」，通寧王也回覆：

感謝邀請，希望將機會給年輕後輩歷練，能否讓我徒弟去試試？

以此婉拒由本人上節目，改由徒弟代打。

也有熟知通靈界規矩的網友表示，通靈的基本守則應是需經由他人允許才能通龗，否則未經允許跑進別人家的客廳侵門踏戶「根本違法」，認為「這種通靈師不是騙就是壞」，建議Joeman別因為聲量邀請此人做違害社會風氣的事。

也有不少網友對Joeman的邀請，詢問Joeman：「靈能真的有第二季？」有人認為：

「看到一半就棄劇，在最後結尾好看，中間都沒看」

「第二季哭的直接淘汰」

「可以通靈一些社會公益案件嗎？又可以幫Joeman扭轉形象」



台灣網紅眾量級Andy早前指控前女友家寧一家人8大罪狀，透過影片親述遭奪權、斷金援過程，引起關注。（IG@chianing_baby）

【相關圖輯】點圖放大看更多家寧的照片：

+ 21

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

延伸閱讀：

安全帽沒扣好被罰他不服 網批評：同事曾被害到「長期舊傷」

超多顧客忘付錢！連鎖牛丼店員「天天衝出來」 他嘆：該改了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】