台醫院春酒　主任被爆「要求女醫護穿少點」　不認錯還教訓爆料者

被怒嗆「噁爛」！



台中某間醫院的科室日前辦春酒，但卻爆出負責承辦的某位主任，在公告活動資訊時明文寫道：

如果年輕妹子穿得少，主任們會比較開心。

對此，該位主任辯解「消息轉了幾手有變質」。

台中某醫院辦春酒，主任被爆在公告寫道「如果年輕妹子穿得少主任們會比較開心」惹批評。（Facebook@靠北護士）

事件曝光後還高調斥責爆料者 自稱是最好的主管（點圖放大瀏覽）：

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整起事件始於某位女網友，日前在《Dcard》心情板發文，把該位主任張貼的公開活動資訊po出，結果文章引來大量關注，網民紛紛怒吼：

「是傳播還是酒店（夜總會），為什麼穿清涼主任會開心，還不怕上面有想法、下面沒辦法嗎？噁爛」

「真噁心！」

「怎麼不直接請酒店小姐讓主任們更開心？」



活動訊息就是該位主任直接貼的，他後來竟回應：

我從未對同仁有任何逾越行為，轉了幾手後會有變質，我也接受，被炎上，也只能認了，至於實際情況如何，就只有當天參與的人知道。

對「穿少一點」的字眼，他辯稱，「過往都會有些Dress Code，因此才另外說明」。

該位主任除了不認言行失當，也怒回嗆罵他的網民和爆料女網友：「長不大的護士，不知道別人的為人不知道別人的用意，就隨便斷章取義去批評。當天穿最少的叫做工作人員，當天也沒有叫任何一位上來表演，當天在場的護士每個人都拿到紅包，即便值班的沒有抽到也都有紅包。當天我做的投影片，如果沒有感動，那才有鬼。」他怒轟網民，關於性別平等不是只靠嘴砲講講就好，而是自己的日常行為：

另外你可以投訴，但是你不會遇到像我這麼好的主管。

該主管轉移焦點的回應，讓原更傻眼：

這位主辦方不覺得自己言語上有任何踰矩，大家來好好當跟他說說吧！

網民則是火力全開：

「醫院一堆老男人都這樣」

「厲害的是下面一堆學姐護航，好可怕」

「還是有造成底下同仁不舒服吧，不然怎麼群組的訊息會截圖出來？」

「叫妹子穿少的人還完全不覺得自己的文字不得體耶，傻眼」

「好噁」



不過，院方得知後，於24日公布當天春酒照片，影中人們都穿正式衣著，院方也詢問當天參加春酒的護士們，都得到當天沒有「穿得少」，在場也沒有任何讓護士們不舒服的言語」，不過公開資訊上的字眼明顯不當是事實，也考驗該位主任日後舉辦下一次春酒時寫公告的難度。

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