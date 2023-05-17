「2023全台最正護士地圖」出爐惹萬人暴動：後悔沒好好讀書做醫生
撰文：TVBS新聞網
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5月12日是「國際護士日」，IG帳號「B卡必卡，正妹獵人」特別整理「全台最正護士地圖」，找來8位正妹護士。
每位護士皆長相甜妹、身材火辣，網友看完後紛紛暴動：「怎麼突然感覺全身都有病，趕在掛號的路上。」
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英國女護士南丁格爾於1820年5月12日出生，一生都奉獻給護理，因此她的生日被定為「國際護士日」。
而IG帳號「B卡必卡，正妹獵人」為了感謝護士的辛勞，在國際護士日隔天（13日）整理出「全台最正護士地圖」。
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8名護士分別為：小莓，醫院病房護士；姿霖，彰基體系急診室；Elle，台北市大醫院；姝含，台大醫院癌醫中心分院；Jasmine，內科加護病房；郁方，童綜合醫院；雅薇，台北醫院；Molly，首爾醫美診所。
貼文曝光後，吸引1.4萬名網友按讚：「組團看醫生」、「好像該看醫生了」、「知道怎麼選醫院了」、「後悔小時候沒好好讀書當醫生」、「我生病了」、「怎麼突然感覺全身都有病，趕在掛號的路上」、「在高雄上救護來得及送到台北嗎」。
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