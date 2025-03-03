台高官一句「小腦袋」惹怒醫護界 美女護士揭有醫院月薪僅這個數
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣急診爆滿引發醫護焦慮，衛福部次長林靜儀一句「呵呵，小腦袋」更惹怒醫界。護士兼實況主Rena也透過直播怒轟，而她崩潰的樣子，讓網友看了又好笑又心痛。
最近台灣醫護界的心聲炸鍋了！護士兼實況主Rena在直播中忍不住崩潰大喊：
看到有醫院開月薪3萬（台幣，下同，約7094港元）的職缺，真的傻眼！才3萬多欸，累到半死還要輪班，誰願意做啊？包大小夜才4、5萬（約9458至11823港元），整個月大夜更是沒人想接！我都幾歲了，還要包大夜班？真的不要啊！醫護人員的辛苦誰懂？這樣的待遇，真的讓人心寒……你怎麼看？留言一起討論！
點圖放大看更多Rena的照片：
+10
Rena心聲大爆發，並表示很多人覺得護士態度差，「但你知道嗎？這背後其實是環境的無奈」：
真的沒辦法當一個有耐心的南丁格爾，心情差到爆炸，一堆人叫我，我忙得快死了！
更別說在護理站打資料時，還要被病人質疑，真的心累到極點。
最後更直言：
現階段的健保體制根本是醫病雙輸，護士的小腦袋已經想不出比離職更好的辦法了。
因此，大家對護士多一點理解和支持吧，這份工作真的不是一般的辛苦！
【延伸閱讀】性感護士狂貼三點式辣照變網紅 遭粉絲性騷擾 一句令對方秒道歉（點圖放大瀏覽）：
+27
台中新光三越氣爆｜護士情侶檔行街路過急救現場 跪地CPR救傷患台護士媽媽性侵12歲細仔 指插肛門還逼「聞味」 大仔喝止仍繼續台50歲婦路上昏倒3次心跳暫停8分鐘 路過護士衝上前CPR奇蹟救回護士細數醫院靈異恐怖事 半夜老人痴呆症爺爺突坐起身說了這句話
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】