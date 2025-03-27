神之側顏！日本「美如AI」乒乓球美少女現身賽場　張本美和也點讚

21歲的「乒乓球天使」菊池日菜最近應邀擔任日本職業乒乓球T聯賽的應援大使。



她日前在IG分享在現場觀戰的心得，感受到選手們的緊張與熱血，讓她也超級興奮。

菊池日菜憑這張「奇蹟美照」爆紅，獲讚「AI臉」、最美側臉等。（IG@hina_ii211）

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菊池日菜身穿水藍色洋裝搭配招牌馬尾造型，現身23日的T聯賽季後賽活動，貼文呼籲能有更多球迷到場，體驗乒乓球比賽的魅力，並感謝選手與觀眾帶來的支持。

許多粉絲也紛紛留言回應：

「謝謝妳當應援大使的辛苦」

「太可愛了」

「我被迷住了」

「看起來跟偶像一樣」



連代表神奈川出賽的日本乒乓球選手張本美和都回應點讚。

原本小學專攻體操的菊池日菜，到了中學因無相關社團而參加乒乓球社，高中就讀於知名的青森五所川原商業學校（現下山學園），擁有縣內單打前8名實力，目前是東京女子體育大學3年級生，今年將挑戰全日本錦標賽。

常在社群媒體分享日常生活，身高155厘米的菊池日菜也會上電視節目推廣乒乓球，她透露自己喜歡邊走邊吃，最喜歡的食物是烤肉。

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