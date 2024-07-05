靚到以為是AI美女！瘋傳日本乒乓球少女奇蹟美照　紅到登雜誌封面

日本乒乓球壇正妹新人首登雜誌封面！



20歲的菊池日菜在《週刊少年Sunday》擔任封面人物，她表示自己是首次拍封面，剛開始還有點緊張，但在南阿爾卑斯山的大自然下拍攝相當開心，許多粉絲也大嘆她比AI美女還可愛。

日本乒乓球美少女菊池日菜（X@hina_ii211）

日本乒乓球美少女菊池日菜（X@hina_ii211）

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菊池日菜24日才在社群貼出她3張比賽時的照片，身穿淡紫色球服的她，白皙肌膚呈現的透明感讓人以為是AI效果，短短兩天點閱次數就近3000萬次。

菊池日菜現就讀於東京女子體育大學，她先前出席全國大賽時，就因比賽時的照片在網路上瘋傳而爆紅，現在她也接到不少娛樂演藝工作。

難得登上《週刊少年Sunday》的封面，菊池日菜的超高人氣連雜誌也佩服，《週刊少年Sunday》編輯部就在社群透露：「當一發布最新期封面是菊池日菜時，就獲得超多讀者大讚。」

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