混血美女學生打乒乓波「跳來跳去」影片狂吸百萬點擊　IG辣照曝光

混血網紅舒舒在網路上小有名氣，IG有超過26萬人追蹤。



近日她穿某私立科大運動服打乒乓球，希望有人能教她打，打球影片曝光後，網友直呼，「很彈很跳啊！我說乒乓球」、「負重前行」。

有人問「為何打乒乓球要跳來跳去」即被其他人罵「少管閒事」 點圖放大看影片截圖及更多舒舒的IG美照：

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舒舒發文，「有人要教我打乒乓球嗎？我超爛」，從影片中可見，她綁馬尾穿運動服蓋住短褲，露出白皙大腿，她手拿球拍左右跳，傲人的長輩也跟著跳起來，撿球時屁股線條更是一覽無遺。

影片曝光後，網友紛紛留言「不行，我不能教你打乒乓球」、「負重前行」、「我看不清楚胸前的字」、「看到不只一個球」、「有一種很可愛的感覺而且都打得到，之後一定會更強」、「很彈很跳啊！我說乒乓球」。

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也有人說：「打乒乓，需要跳來跳去嗎？」不少人回他，「認真打誰要看」、「你說長輩的部分嗎」、「我勸你少管閒事」、「身材好的需要跳來跳去的，身材不好的，誰管她」。

據了解，目前還是科大生的舒舒，在高中時就把跳舞影片放網路上，而她上過不少節目，如YT節目《威廉沈歡樂送》，舒舒也是節目《同學來了》的班底，曾出現在PTT表特版，台德混血的她有亮麗外表，更有網友稱，她是台版明日香。

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