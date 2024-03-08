混血美女學生打乒乓波「跳來跳去」影片狂吸百萬點擊 IG辣照曝光
撰文：中天新聞網
出版：更新：
混血網紅舒舒在網路上小有名氣，IG有超過26萬人追蹤。
近日她穿某私立科大運動服打乒乓球，希望有人能教她打，打球影片曝光後，網友直呼，「很彈很跳啊！我說乒乓球」、「負重前行」。
有人問「為何打乒乓球要跳來跳去」即被其他人罵「少管閒事」 點圖放大看影片截圖及更多舒舒的IG美照：
+32
舒舒發文，「有人要教我打乒乓球嗎？我超爛」，從影片中可見，她綁馬尾穿運動服蓋住短褲，露出白皙大腿，她手拿球拍左右跳，傲人的長輩也跟著跳起來，撿球時屁股線條更是一覽無遺。
影片曝光後，網友紛紛留言「不行，我不能教你打乒乓球」、「負重前行」、「我看不清楚胸前的字」、「看到不只一個球」、「有一種很可愛的感覺而且都打得到，之後一定會更強」、「很彈很跳啊！我說乒乓球」。
【同場加映】乒乓波大賽驚現美少女選手 三點式辣照曝光 網民：福原愛算什麼（點圖放大瀏覽）：
+32
也有人說：「打乒乓，需要跳來跳去嗎？」不少人回他，「認真打誰要看」、「你說長輩的部分嗎」、「我勸你少管閒事」、「身材好的需要跳來跳去的，身材不好的，誰管她」。
據了解，目前還是科大生的舒舒，在高中時就把跳舞影片放網路上，而她上過不少節目，如YT節目《威廉沈歡樂送》，舒舒也是節目《同學來了》的班底，曾出現在PTT表特版，台德混血的她有亮麗外表，更有網友稱，她是台版明日香。
【同場加映】啦啦隊「逆天長腿女王」球場邊跳撩人辣舞 影片短短12秒已狂圈粉（點圖放大瀏覽）：
+20
啦啦隊女神賣力熱舞「跳到斷肩帶」 堅持表演到最後 獲大讚專業籃球員MMA亂鬥 「啦啦隊18號」可愛到搶Fo 私下兩腿功夫更驚人台啦啦隊女神去日本 「張相同真人唔同」遭海關攔下 真相笑爆嘴韓啦啦隊絕色美女紅到台灣 慘被瘋狂負評 原因竟是身材太火辣？韓國vs台灣啦啦隊美女 後者被指「一堆阿嫲出來拋頭露臉」惹熱議
延伸閱讀：
台灣人諧音無極限！他見一社區大樓高喊「進餐廳」 網笑：沒當過兵就不懂的梗
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】