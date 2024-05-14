乒乓球賽「美女陪練員」爆紅 獲讚袁詠儀＋李若彤＋全智賢混合體
撰文：中天新聞網
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WTT沙特大滿貫賽11日大陸好手孫穎莎雖女子單打丟冠，但面對即將到來的巴黎奧運乒乓球混雙項目，世界第1的孫穎莎仍被看好摘金。
而在成功的背後，教練團絕對功不可沒，其中，22歲的美女陪練王添藝更成為「嬌」點。
曾多次代表中國奪冠 點圖放大看看王添藝照片：
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生於山東濟南一個普通家庭的王添藝，從小身體瘦弱，因陪哥哥練球而喜歡上了乒乓球，在教練的慧眼栽培下，王添藝2012年10歲時進入山東魯能隊，曾獲青少年錦標賽亞軍，在2016年她進入中國國家隊。
進入中國國家隊後，王添藝在2019年的意大利青少年公開賽獲得混雙冠軍，去年全國錦標賽，王添藝和劉丁碩搭檔，以3比0擊敗孫穎莎和王楚欽的組合，隨後2023年WTT杜塞多夫站女雙決賽，王添藝與何卓佳合作以3比1贏得冠軍。
身高176公分，王添藝不僅身材高䠷，面貌更是清秀，不少人都稱讚她神似明星劉亦菲，甚至還有媒體形容她「漂亮得不像實力派」，簡直是李若彤+高圓圓+全智賢+袁詠儀的合體。
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而能成為孫穎莎的陪練，也是因王添藝是少有的「顆粒打法選手」，能幫助孫穎莎克服「顆粒膠罩門」。
雖然外形出色，但王添藝訓練一直非常刻苦，當教練安排她當孫穎莎的陪練時，王添藝毫不猶豫地接受了教練安排，還常客串保鑣，護送孫穎莎從球迷群中離開。
儘管兼任陪練，但王添藝接下來將再次挑戰孫穎莎和王楚欽，仍有機會繼續爆冷戲碼。
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