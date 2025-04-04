荔枝蝽象春天殺入產卵旺季　誤觸會導致皮膚潰爛嗎？兩招輕鬆滅卵

炎熱夏天將至，你也喜歡躲在樹蔭下乘涼嗎？可能要小心了！早前台北市一名小學三年級男童，意外吞下樹上荔枝椿象的卵，男童媽心急四處求助，所幸荔枝椿象的卵無毒性，並無大礙。然而，荔枝椿象的危險性在於成蟲後，今天《網路溫度計DailyView》帶你揭秘台灣農夫聞風喪膽的昆蟲——荔枝椿象。



日前台北市一名小學三年級男童，意外吞下樹上荔枝椿象的卵。（農業部高雄區農業改良場）

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誤食荔枝椿象「卵」 醫：原則不影響

Threads帳號「蘇珊媽咪的天堂路」早前分享，自己小三兒子在學校誤食荔枝椿象的卵，原因是同學在刮樹上的卵，他正好開口說話。原PO心急四處詢問，最後連絡上台灣昆蟲館和小兒科醫生，其表示，原則上人體內的胃酸會處理掉蟲卵，如果真的不慎感染，4個小時左右就會感到不舒服，屆時再處理即可。直到隔天，男童都無不適的情形，也讓原PO鬆了一口氣。

台灣農夫的惡夢「荔枝椿象」

時值氣溫回升，春暖花開之際，台灣農夫的惡夢「荔枝椿象」，已悄悄進入交配產卵季節。荔枝椿象俗稱「臭屁蟲」，主棲地在中國華南地區，1999年入侵金門，隨後在台灣擴散，為台灣新興害蟲；主要危害龍眼、荔枝及台灣欒樹等無患子科作物，荔枝椿象的成蟲和若蟲均會吸食荔枝與龍眼的汁液，尤其喜好吸食嫩芽、嫩梢、花穗和幼果汁液，導致落花、落果、嫩枝與幼果枯萎、果皮黑化等情形，曾造成中南部荔枝產量銳減9成嚴重災情。

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荔枝椿象1年1世代 分3個階段

卵：約10天，近圓球體，常是14顆聚集成堆。初生的卵為鮮綠或黃，孵化前轉為紅。天氣越溫暖，卵孵化速度會越快。

若蟲：有5個齡期60至80天。一開始呈長橢圓形，體色偏紅轉至深灰色；2至5齡則逐變為長方形，主體為橙紅色加黑色外框。

荔枝椿象的卵多是14顆聚集成堆。（農業部動植物防疫檢疫署）

成蟲：成蟲期達2至300日，經歷若蟲期後，荔枝椿象便能展翅飛翔。外型似盾牌，為黃褐色，胸部腹面具白色蠟粉，雌蟲體型大於雄蟲。荔枝椿象繁殖力佳，一生產卵可達10次，每次產14顆卵。

而「紅姬緣椿象」經常被誤認為荔枝椿象，其體型較小、不會傷害人，是和台灣欒樹互利共生的本土種；農委會提醒，若看到紅姬緣椿象不用恐慌或刻意撲殺。

荔枝椿象的成蟲期達2至300日。（農業部動植物防疫檢疫署）

荔枝椿象對人體有何影響？台灣農業部：卵可直接殺死

除了對樹木造成危害，台灣農業部表示，荔枝椿象受擾動時會噴出具腐蝕性臭液自衛，如觸及人體皮膚或眼睛，將引起刺痛感及過敏症狀，嚴重將導致潰爛。每年一到 4、5 月荔枝椿象產卵活動季節開始，農民及民眾被其臭液噴到導致灼傷的案例履見不鮮，雌性成蟲有時也在居家紗網、戶外曝曬的衣服與棉被上產卵，使民眾不堪其擾。

台灣農業部建議，因卵無毒，在仍為綠或黃色有些硬度時，可用木片等其他工具移除，或用衛生紙包覆直接捏死；另外因為卵沒空氣就會死亡，所以也可用塑膠袋密封，避免荔枝椿象孵化造成危害。

不慎接觸荔枝椿象腐蝕性液體，造成皮膚潰爛。（農業部高雄區農業改良場）

3招有效防治 掌握時機點

1. 物理防治：針對若蟲及卵塊進行清除



在果樹結果期間，荔枝椿象多處於若蟲階段，此時其尚未具備飛行能力，為物理防治最佳時機。建議農民可使用捕蟲網人工移除若蟲，對於尚未孵化的卵塊，則可摘除後裝入塑膠袋密封丟棄，避免孵化後擴散族群。

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2. 生物防治：開花期間以天敵昆蟲控制族群



荔枝與龍眼開花期間不宜施用農藥，以避免影響授粉昆蟲。可利用自然界一物剋一物觀念，於果園中大量釋放天敵昆蟲「平腹小蜂」（Anastatus japonicus）。小蜂將卵產於荔枝樁象的卵內，孵化的幼蟲取食被寄生的樁象卵，造成該卵死亡而無法孵化，下一代的平腹小蜂則直接從被寄生的卵羽化而出，並繼續於田間交配並尋找下一顆荔枝椿象卵，繼續繁殖下一代，荔枝樁象的族群數量則將逐年降低。

此種寄生循環可使荔枝椿象族群密度逐年降低，有助於中長期害蟲控制，亦不影響授粉昆蟲活動，適合於不噴藥區域或開花期應用。

3. 化學防治：掌握非開花期 選擇時機施藥



由於荔枝椿象成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，故此時期為化學防治最佳時期！但3月中旬後因成蟲活動力強，藥劑防治效果不佳，且已進入開花期，此時不建議用藥，以避免誤傷蜜蜂等授粉昆蟲。

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