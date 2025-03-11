吃台灣火鍋　青菜「沾滿黑色沙子」看真竟全是生猛蟲蟲：還在爬！

吃火鍋時，許多人會先將菜煮熟，慢慢配肉片吃完。



不過日前有位網友表示，他在台灣吃火鍋時，發現青菜最後一片「黑黑的」，原以為是沙子，結果一看竟然全部都是「蟲蟲」，把之前丟下去煮的青菜撈起來看，發現「每片葉子都有蟲」，讓他嚇瘋，直呼「菜下鍋前得看清楚」。

有網友表示在台灣吃火鍋時發現所有青菜都爬滿大量活蟲。（爆料公社）

有網友表示在台灣吃火鍋時發現所有青菜都爬滿大量活蟲。（爆料公社）

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一名網友在「爆料公社」發文表示，他吃火鍋時，已經將菜盤裡好幾片青江菜都丟下鍋去煮，等夾到最後一片，發現青菜底部黑黑的，原以為是沙子，結果拿起來仔細看，發現：

都是蟲，而且還在爬。

原PO驚嚇之餘，趕緊將剛剛丟入鍋的青菜夾起來檢查，發現先前丟入的青菜每片都有蟲，全部都附著在葉子上，讓他直呼：

超誇張，在外面吃火鍋，菜下鍋前要看清楚。

文章曝光後，許多人回應：

「這青菜的蚜蟲也太多」

「現在不只菜不用洗，連泡水沖洗都省了」

「之前買菜也有發現這種蟲，所以吃東西前要注意看清楚」

「這是台灣常見的蚜蟲，隨處可見，繁殖力超強，無所不在」

「這代表無農藥」

「新鮮的昆蟲，含有高蛋白，但要煮熟才能吃，哈哈」



台灣極常見 被視為「世上最具破壞性害蟲」 點圖放大看更多蚜蟲照片：

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事後原PO更新：

很多人一直問是哪間店，但我跟友人去吃過這間很多次，是第一次遇到這個問題，而且我們當下跟店員反映後，店家的處理方式很好，那間店的態度也一直都很好，給我們很好的解釋與補償，所以我覺得沒必要公開店家，讓大家對他們有不好的印象，我只是想發上來請各位吃菜要檢查。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】