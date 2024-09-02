男廁小便位設計零私隱　男子感尷尬屙唔出　網民揭2優點不為人知

人有三急，但尿急的時候，這種廁所設計你可以接受嗎？一名台灣網民在Threads上發文抱怨，自己在台北「南京復興」附近想上廁所，卻看到某商場廁所小便斗是「一條龍」設計，人與人之間只有小小的隔板可以維護殘存的私隱！



過度「坦承」的荒謬設計讓他忍不住大喊「是什麼鄉下嗎」，並隨文附上照片，貼文曝光吸引許多網民紛紛前來朝聖，還有不少人分享自己遇過的奇葩設計。

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 5

圖片中可以看到有別於一般男廁，這間廁所會將所有人的尿液匯集在排水溝再一併排除，而兩人之間只用一個小小的擋板做區隔，讓原PO根本尿不下去。貼文一出吸引不少網民回應：

「這是直接尿在牆面上噴自己又流到鞋子上面嗎？還超沒私隱」

「從來不知道男生這麼可憐」

「不小心還會噴到鞋子」



【相關圖輯】人有三急冇廁紙點算？網民建議隨身攜帶一物 緊急關頭救自己一命（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

還有不少人分享自己遇到的奇葩廁所「你該看看澎湖海生館的廁所，在小便斗前裝鏡子」，也有人貼出台南轉運站連隔板都沒有的便斗設計，和一整排只有蹲式馬桶的開放空間。

【相關圖輯】廁所被蓄意破壞「一地污糟嘢」打開馬桶更驚人 網民批：道德淪喪（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

貼文下也有網民補充這種設計在國外其實很常見:

「德國也有這種，甚至還沒中間擋板，有什麼不好的嗎」

「美國一些相對比較舊的比賽場館或加油站也都沒擋板，原因如果加擋板能放的小便斗就不多」

「 我在澳洲的時候小便斗都長這樣」

「要感謝居然能在台灣感受日本環境」



還有人解釋其實這種設計非常方便清潔，也對身高較矮的小孩更加友善，並稱讚「你尿過就知道反而小便斗更容易噴到邊邊濺出來，這種超滑順的」。

延伸閱讀：

麥當勞薯條盒子多了1貼紙 內行曝貼心用意…網直呼：長知識了

網曝麥當勞「隱藏福利」 過來人點頭：曾免費拿到20塊雞塊

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】