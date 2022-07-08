公廁紙巾藏「神祕電線」惹台網熱議　內行人揭真實用途：香港都有

許多人到公廁大小便除了會在意環境衛生，也很注重個人隱私是否有受到侵犯。



台灣日前有民眾到公廁時，發現滾筒衛生紙上居然有一條神祕的黑色電線，他不禁好奇詢問其用途。對此，釣出內行人公布正解，指出「香港也有」。

【圖輯】香港都有！點圖放大了解「神祕電線」真實用途👇👇👇

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外出時若臨時尿急，去公廁上廁所時卻發現沒有衛生紙，那可就糗大了。原PO在「路上觀察學院」曬出一張照片，只見某間公廁的滾筒衛生紙上方有牽一條黑色電線，讓他心裡怕怕的，隨後便詢問大家該電線有何用途？

貼文一出，眾人紛紛發揮想像力，給出各種奇葩答案，「抽衛生紙時可以轉動發電」、「俄羅斯轉盤」、「一次抽太多張就會引爆」、「悠遊卡插進去才會有衛生紙出來啊，你沒看到旁邊有插卡處嗎」。

不過，有行家解釋，主要是為了告知清潔工廁紙剩餘量，「感應器，讓清潔工人知道廁紙剩餘量，香港也有」、「裡面會有感應器，可以偵測用量及剩下多寡來提醒是否更換」。

另外，此裝置透過紅外線能智慧偵測廁紙的使用量，提醒清潔工何時須做更換，避免民眾上廁所時發現無衛生紙可用的尷尬情況，目前在台灣大安森林公園、松山機場及台北、松山、宜蘭車站的廁所都能看得到。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】