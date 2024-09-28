男性泌尿問題｜小便完會滴漏幾滴好困擾？4招助排尿保持膀胱健康

許多男性都有尿尿完後還會滴漏幾滴的困擾，除了可能造成異味和感染外，更讓人感到不自在。醫師提供4個實用的解決辦法，幫助男性朋友有效擺脫尿滴困擾。



台灣泌尿科醫師戴槐青指出，若男性有被滴尿問題困擾，不如嘗試這4招，幫助自己排尿更順利：

4招幫你排尿超順利（按圖👇👇👇）

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1. 完全排空膀胱 確保不留殘尿

戴槐青建議，在上廁所時要放鬆身體，讓膀胱完全排空，避免尿流中斷或急促。這是解決尿滴問題的第一步，透過完全排空膀胱，可以最大程度減少殘留尿液的可能性。

2. 適當擦拭尿道 清除殘留尿液

在尿尿後，可以使用適當的方式擦拭尿道，幫助清除尿道內的殘留尿液。戴槐青提到，男性可以嘗試輕輕按摩尿道口周圍，這個動作有助於將殘留的尿液排出，減少滴漏的機會。

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3. 調整尿尿姿勢 前傾身體有幫助

改變尿尿的姿勢也能一定程度上改善尿滴問題。戴槐青表示，如果習慣站著尿尿，可以嘗試稍微前傾身體，這個姿勢可以幫助完全排空膀胱，進一步減少尿液滴漏的可能性。

改變尿尿的姿勢也能一定程度上改善尿滴問題。（Giorgio Trovato／Unsplash）

4. 多喝水少咖啡 保持膀胱健康

戴槐青提醒，保持膀胱的健康也很重要。建議民眾多喝水，維持良好的水分平衡，同時要少喝咖啡和酒精等刺激性飲料，因為這些飲料可能刺激膀胱，加重滴漏問題。

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