東京預約2星餐廳遲到半小時遭趕走　港女哭訴：一口沒吃要付$1200

預約餐廳後準時到達是作為顧客是基本守則。有港女近日於日本東京旅遊，預訂了米芝蓮二星餐廳「數寄屋橋次郎六本木店」（Sukiyabashi Jiro Roppongiten），因遲到半小時被拒入內，並被收取1,200港元全款。港女拍片哭訴心中委屈，解釋知道自己遲了起床也有錯，但指出店舖位置難找，而其所購的旅遊電話卡沒有通話功能，故未能提早通知店家會遲到。港女斥責餐廳職員趕她走態度很差，不滿「一口沒吃上卻要付全費」，問道：「遲到是犯了天條？作奸犯科？」



港女最後與餐廳商議更改預約時間，雙方同意改為翌晚5時半，她原以為餐廳不會扣掉1200港元，沒料到吃完後才得悉需再重新支付3.8萬日圓（近2,000港元）晚餐費，她大感無奈，拍片批評餐廳未有說清楚收費。



帖文引起熱議，網民一面倒批評是港女遲到有錯，「第一，沒起來床導致遲到本來就是很低級的操作。第二，規矩就是規矩」、「個個都遲到就唔使做生意啦，完全都唔明點解你覺得自己係啱囉」、「唔好影衰香港人啦」。不過亦有網民認為，「遲到拒絕入座並照收錢係唔合理」。



翻查「數寄屋橋次郎六本木店」餐廳網上預約網頁，頁面列明若顧客遲到超過10分鐘，餐廳會取消預約，亦提到若無通知下取消預約，將收取全額費用。



有港女近日於日本東京旅遊，預訂了米芝蓮二星餐廳「數寄屋橋次郎六本木店」，因遲到半小時被拒入內，港女拍片哭訴心中委屈。（小紅書影片截圖）

港女東京預訂米芝蓮二星餐廳 遲到被拒入內

該港女於小紅書以「東京二星餐廳，一口沒吃上卻要付全費」為題發文，她日前在日本東京旅遊，預訂了米芝蓮二星餐廳「數寄屋橋次郎六本木店」（Sukiyabashi Jiro Roppongiten），打算吃「廚師發辦」日式料理，卻因遲到半小時被拒入內，她於帖文不滿寫道「態度難度不能好一點，遲到是犯了天條？作奸犯科？」，又加上「東京避雷」、「日本避雷」標籤。

港女解釋知道自己遲了起床也有錯，但指出店舖位置難找。（小紅書影片截圖）

港女說，第一次進去時職員態度很差，直接喊「go back, go back」趕她走。（小紅書影片截圖）

拍片哭訴沒吃上一口 卻被收取1,200港元全款

港女上傳一段2分23秒哭訴影片講述事件，她於日本街頭紅着眼睛表示「勁唔開心」，又說「唉，都係我唔好嘅，即係我遲咗起身，跟住後尾又搵唔到路啦」，結果遲到了半小時，餐廳拒絕她進入用餐，當她「no show」，照樣收取1200港元全款。港女解釋，自己所用電話卡只提供網絡數據，不能通話，故未有提前通知餐廳會遲到。

港女不願離開，前後進入了餐廳3次，說第一次進去時職員態度很差，直接喊「go back, go back」趕她走；第二次她解釋找不到路，職員指出遲到拒絕內進是原則，「佢仲叫我please understand喎，我心諗，我完全唔understand囉」，認為自己是外國人，沒可通話的電話卡在手，餐廳位置又難找，並非在地面，而是要穿過好幾個商場；第三次她詢問能否改時間，最後更改成翌晚5時半。

港女表示，在職員面前哭了出來，形容「勁委屈囉」，又說「我知道係我自己遲到係唔啱，但係……」，她未有再說下去，字幕附上未說完的句子「也不應該還要收我全餐的錢，是不合理的呀！」。

港女說，第二次她解釋找不到路，職員指出遲到拒絕內進是原則。（小紅書影片截圖）

港女說，「佢仲叫我please understand喎，我心諗，我完全唔understand囉」。（小紅書影片截圖）

港女表示，在職員面前哭了出來，形容「勁委屈囉」。（小紅書影片截圖）

港女指出，餐廳拒絕內進「也不應該還要收我全餐的錢，是不合理的呀！」。（小紅書影片截圖）

港女吃完再拍片 不滿再被收取2,000港元

港女翌晚吃完該餐廳「廚師發辦」後，再拍片講述原以為餐廳更改預約時間後不會扣款，以為最多只會有額外手續費，沒料到吃完後結賬時才得悉1,200港元已被收取，結果需再付3.8萬日圓（約2,000港元）晚餐費，令她十分無奈。她指出，「遲到當然是不對，『扣全餐費用好正常』，這是社會的常態，但並非一定就是合理/公平」，不滿餐廳於更改預約時間時未有說清楚收費，「店舖係有責任係要講清楚收費，而佢冇，咁就係misleading」。

港女翌晚吃完該餐廳「廚師發辦」後，結賬時才得悉1,200港元已被收取，結果需再付3.8萬日圓（約2,000港元）晚餐費。（小紅書影片截圖）

港女翌晚吃完該餐廳「廚師發辦」後，結賬時才得悉1,200港元已被收取，結果需再付3.8萬日元（約2,000港元）晚餐費。（小紅書影片截圖）

港女不滿餐廳於更改預約時間時未有說清楚收費，「店舖係有責任係要講清楚收費，而佢冇，咁就係misleading」。（小紅書影片截圖）

大部份網民批評港女遲到有錯：不知道在哭什麼

帖文引來網民一面倒批評港女，「餐廳冇錯，怪就怪自己遲到，人哋餐廳都有自己嘅standard，遲到已經唔尊重個師傅，遲到都會影響到進食緊嘅客人同下一輪嘅客人，又唔係唔知日本人最講究細節」、「既然知道自己錯了，就別囉嗦」、「遲到半小時還化了全妝嗎？」、「其實就像飛機和演出，到點沒去，也不會退的」、「日本還有公共電話亭，你住酒店也有電話，純粹就是自己的原因，不知道在這裏哭什麼」。

不過也有網民撐港女，表示「我同意餐廳處理得唔好，fine dine no show照扣錢好正常，但遲到拒絕入座並照收錢係唔合理……佢遲到咪最多咪之前上過嘅菜唔上，只要客人到咗，餐廳係有法律義務，喺合理範圍內提供番佢所購買嘅服務」、「雖然係你唔啱，但係事後想起真係覺得俾人搵兩次笨」。

日本東京「數寄屋橋次郎六本木店」（Sukiyabashi Jiro Roppongiten）為米芝蓮二星餐廳。（網上圖片）

「數寄屋橋次郎六本木店」主打「廚師發辦」日式料理。（網上圖片）

翻查「數寄屋橋次郎六本木店」餐廳網上預約網站，頁面列明若顧客遲到超過10分鐘，餐廳會取消預約。（網頁截圖）

餐廳預約網站列明：遲到逾10分鐘將取消預約

翻查「數寄屋橋次郎六本木店」餐廳網上預約網站，顯示午餐價格為24,200至29,700日圓（約1,300至1,500港元），晚餐為33,000至38,500日圓（約1,700至2,000港元），頁面列明若顧客遲到超過10分鐘，餐廳會取消預約，亦提到若無通知下取消預約，將收取全額費用。