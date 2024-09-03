帶孩子去台博覽會被屈偷竊　3職員包圍狂搜也搜不到　後續更離譜

撰文：聯合新聞網
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2024台南文博會（文化創意博覽會）創佳績，總參觀人次達62萬人次，總交易金額更達新台幣12億元（台幣，下同）。

不過有民眾爆料，帶著孩子逛到攤位《文創股長STARup hub》，怎料要離開時，卻被工作人員攔住，稱孩子把商品放到包包，要求檢查。

最後怎麼找都找不到，店家不願道歉還反嘲「歡迎檢舉」，態度立刻引發網友不滿。

帶孩子去台博覽會被屈偷竊　3職員包圍狂搜也搜不到　後續更離譜（01製圖）

累孩子在眾目睽睽下無辜受辱卻仍拒道歉　後續公關更火上加油（點圖放大閱讀）：

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一名網友1日在臉書《爆料公社》為朋友抱不平，她表示，朋友在8月31日帶著孩子逛到該攤位。

準備離開時，相關人員上前詢問是否有商品要結帳，朋友與孩子都表示沒有，工作人員卻還是不斷詢問，最後更出動3名工作人員使出「包夾攻勢」，不讓他們離開。

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工作人員表示，有看到孩子把攤位的卡冊放到包包裡，要求檢查，然而包包卻沒有搜出什麼商品，只有兩張可以免費拿的名片。

這時一名人員詢問同事是否真的有看到小孩偷東西，對方還回答「我確定」。但怎麼找，東西就是找不到，工作人員不死心，還稱商品「說不定放到其他地方了」。

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原PO朋友忍無可忍，詢問要不要叫警察來處理，工作人員還回：「好啊！」卻又不撥電話。

朋友不滿孩子被當小偷，要求道歉，沒想到文創股長的人員卻囂張地說：「歡迎去檢舉她！」

最後一行人的包包全部被翻過一輪，還是沒看到物品，工作人員才淡淡回一句：「不好意思，你們可以走了。」

2024台灣文博會現場（creativexpo.tw）

貼文曝光後，網友紛紛表示：

「這種感覺真的很差勁耶，如果我小孩被這樣誤會，事後卻是敷衍的道歉，我會鬧到讓對方尷尬爆」
「要搜包就直接請警察來」
「現在還是可以報警，對對方提告非法搜查以及強制罪」
「可以拒絕被搜身，要搜身一律叫警察來」

更有不少網友湧入《文創股長STARup hub》粉專要求道歉。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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