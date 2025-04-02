精準預測金秀賢舉動提前部署秒重槌還擊　橫豎研究所手段獲網封神

金秀賢爆與未成年金賽綸戀愛等爭議，從亞洲男神跌落神壇，過程中金賽綸遺屬選擇透過自媒體「橫豎研究所」（가로세로연구소，Garosero Institute）控訴而非傳統韓媒爆料，一度成網友熱議話題，主要在於「橫豎」過往多次爆料藝人醜聞被質疑誠信問題，然此次與金秀賢開戰，網友分析他一步步公開佐證爆內容的方式，可說是教科書級別的鬥爭手段，一戰成名。



大陸專欄作家「水木丁」於社群談金秀賢事件，寫下：

單從鬥爭手段，金賽綸家屬委托的記者真的是教科書級別的。

文中所指記者即為爆料金秀賢與未成年金賽綸戀愛的自媒體「橫豎研究所」。

網友分析橫豎研究所對戰金秀賢的手段已達教科書級別。（微博截圖）

《橫豎研究所》表示金賽綸家屬及律師本以為金秀賢會真誠道歉。(影片截圖)

【相關圖輯】記者會後橫豎研究所再公開「金賽綸床照」、未成年約會照反擊 點圖放大瀏覽更多金秀賢醜聞最新消息及相關照片：

+ 25

作家水木丁分析「橫豎研究所」手法，指出他將證據做鑑定，並在金秀賢於記者會上反擊「所說證據為假時」，再開始公開鑑定過的證據。認為「橫豎」預先判斷了金秀賢方的手段：

是很可怕的對手。

其實「橫豎」爆料手握上千照片證據，早前不少網友喊話他全公開，不要只說嘴上說說，而「橫豎」擠牙膏爆料方式一步步公開，有網友直言：

金秀賢狡辯一個他就錘一下，對金秀賢來說是最難受。

網友認為，若當初金賽綸遺屬找的是正統韓媒，可能事件會被人介入運作，最後不了了之，然而遺屬在走投無路下找上了風評不佳的「橫豎研究所」，「橫豎」亦堅決開戰。網友坦言，爆料者厲害，重要的還是「事實勝於雄辯」。

而金秀賢3月31日開記者會上，他親露面，再度否認「未成年交往」說法，表示最初否認戀愛有不得已的原因，控「橫豎」早前公開的對話訊息造假，但仍難消輿論批評，大部分網友認為他開記者會卻不開放提問毫無誠意，還紛紛吐槽他做好妝髮登場、爆哭脫妝講到一半喝水等舉動。

【延伸閱讀】「金秀賢粉底液」登熱搜 狂哭30分鐘浮粉兼脫妝 神顏崩壞照瘋傳（點圖放大瀏覽）：

+ 6

此外，網友對於金秀賢否認否認到底，並向金賽綸遺屬、爆料的「橫豎研究所」求償感到傻眼，有網友推測金秀賢可能早就不記得和金賽綸拍過那些照片、影片，所以根本不敢說哪些為真？哪些是假？還有網友認為求償可能是金秀賢想試探對方還有多少內容可以爆料。

【延伸閱讀】金秀賢記者會 死忠粉絲開貨車到場外應援 橫豎再公開更多照片（點圖放大瀏覽）：

+ 14

延伸閱讀：

大陸網紅肖恩Sean遭檢舉「來台非法撈金」！依法恐禁止來台

田徑網紅驚爆驟逝！抗癌5年暴瘦 癌細胞侵蝕12器官

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】