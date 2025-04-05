生蛇非中老年專利　年輕患者訴惡蛇纏身之苦

「很痛、很痛、很痛」回想起14歲暑假生蛇（帶狀皰疹）的日子，Yannis至今猶有餘悸。鋪天蓋地的蛇針廣告，對象是50歲以上人士，這本被視為中老年人才有的疾病，近年卻在年輕職場甚或青春校園出現，悄然侵襲年青一代。



《大學線》2月對18至28歲市民進行網上問卷調查，超過七成半受訪者自評壓力指數高於六分或以上（十分為滿分），約八成半的受訪者自評健康狀況只有三分或以下（五分為最健康）。香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅指，生蛇年輕化或與年輕人生理時鐘紊亂、學業和工作壓力大有關，年輕或不再是對生蛇免疫的本錢。

俗稱「生蛇」的帶狀皰疹是由水痘病毒引起的疾病，只要曾患過水痘，病毒就會潛伏在體內，人體抵抗力不足時便會把「蛇」引誘出來。患者的皮膚會出現紅疹，形成水泡，再蔓延成帶狀，過程會感到痕癢或刺痛。約一至兩星期後，水泡便會自行潰破或萎縮，紅印逐漸消退。若情況嚴重，醫生一般會處方抗病毒藥、藥膏和止痛藥，以加速其痊癒。

皮膚科專科陳厚毅醫生提到，生蛇與水痘病毒有關，惟兒時生水痘的病徵較不明顯，很多人不知道自己曾生水痘，有機會生蛇。（大學線授權使用）

痛到什麼都不想做 疑因這些習慣引致年紀輕輕便生蛇（點圖放大了解更多，慎入）：

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14歲生蛇 後遺症纏擾高中兩年

今年20歲的Yannis，曾於14歲時生蛇，是全家第一人生蛇，甚至意外成為外婆的生蛇「前輩」，教外婆識別症狀。她憶述六年前的中學暑假與同學一同露營，一班好友難得出外遊玩，氣氛自然高漲，連續兩晚通宵玩樂。但狂歡過後，Yannis卻突然感到右腰痕癢。她原以為只是露營場地不潔、被蟲叮咬，不以為意下仍按計劃到外地旅遊。

不料一星期後，紅疹、水泡、刺痛等迅速蔓延，由肚臍右側至後半腰均出現「一撻撻」紅印。回港後她馬上就醫，被家庭醫生確診為生蛇，並指已錯過發病後72小時的最佳治療時間，較難控制病情。醫生為Yannis處方五款藥丸和一支藥膏，叮囑她厚塗在生蛇的皮膚上。她形容當時痛感像是電撃，又像火燒，疼痛持續兩至三個星期：

那時候的心情就是什麼都不想做，總之就是很痛、很痛、很痛。

起初她幾乎無法入睡，即使入睡也淺眠易醒，故寧願坐著休息。她亦因痛楚失去食慾，但為了飽肚服用藥物，三餐只勉強吃幾口麵包和粥水。

Yannis由小四開始打籃球，甚少生病，只在讀幼稚園時出過水痘，從未想像自己會因免疫力低而生蛇。因醫生告誡她生蛇期間應避免出汗，加上痛楚持續，她只好中斷籃球隊暑期練習。她直言這讓她感覺像背著其他隊員偷懶，與隊員的連繫也突然被切斷。而當時還是高中生的她認為生蛇很嘔心，且在青少年中不常見，擔心同輩不理解之下，只敢向少數朋友坦白病情。

求醫一個半月後，Yannis身上紅印終大致消退，她亦可重新拾起籃球，惟生蛇遺留的神經痛仍久久纏擾著她。康復首半年內，她形容腰部仍有被扯着般的刺痛，運動表現亦大不如前，奔跑20至30分鐘已是極限，令她倍感挫敗。而痊癒後約一至兩年內，Yannis每次觸碰生蛇部位時，也會感到輕微痛楚。

礙於學業壓力，即使生蛇曾令Yannis受了不少苦，她仍然難改晚睡習慣。中六時，她為了溫習考試、完成視藝科習作等，試過徹夜未眠便直接上學。她也習慣在凌晨4至5時入睡，7時便起牀回校，每天只睡三小時。她坦言，那時候雖然害怕休息不足會導致生蛇復發，但也不能放棄課業：

只可以繼續做，邊做邊害怕。

年輕患者Yannis於14歲生蛇，體能因而變差，康復後又剛好碰到新冠疫情，大量籃球球賽被取消，故轉移興趣，專注靜態藝術創作，更以生蛇經歷作為靈感在雨傘上作畫，作品用於視覺藝術科校本評核。（受訪者提供）

初入職場壓力大 未曾預料會生蛇

Yannis並非孤例。25歲、從事社交媒體編輯的Charlotte去年2月生蛇。病發初期，她感到腰部右側的皮膚出現痛楚，以為只是皮膚敏感，於是自行服用止痛藥。直到四、五天後，紅印範圍擴大至手掌一半大小，衣服輕輕碰到皮膚也會感到劇痛， Charlotte 才就醫求助。被確診為生蛇後，她向公司請一星期病假，另一星期在家工作。

病發初時，Charlotte曾上網搜尋病因，留意到生蛇症狀與自己的情況十分吻合，但並未料到自己年紀輕輕就會得病，而她年過五旬的母親沒有生蛇經驗，也一度誤以為女兒身上的紅印是被蟲咬。Charlotte憶述，醫生曾說她這麼年輕不應該生蛇，並詢問她是否工作壓力大或休息不足，她當時承認兩者皆是。

Charlotte生蛇時剛進入職場一年，擔任娛樂版的社交媒體編輯，需要時刻關注娛樂新聞動向，包辦即時報道的文字稿和圖片製作，一天可花約10小時使用電子產品工作。她經常機不離手，長期處於精神繃緊狀態，甚至一聽到短訊鈴聲便會緊張得心跳加速，或突然手震，害怕工作表現未達上司要求。日間工作繁忙，令她覺得整天沒有私人時間，於是常常「報復性熬夜」，玩手機至凌晨2、3點才睡，翌日9點起床。Charlotte坦言當時未習慣新環境，累積不少壓力，又缺乏充足休息，才突然引發「生蛇危機」。

兼職工作致失眠 康復後學懂自我調節

22歲的傳理系五年級生Melanie亦是同路人，同樣抵受龐大工作壓力。她因轉學系而延遲畢業一年，對前路感到迷惘。眼見同齡人已踏入職場，身邊同學又大多同時兼顧學業及工作，她也想盡早爭取工作經驗，開始每周三天在一間公關公司兼職。Melanie入職後獲分配大量工作，超出其可承受範圍，她不懂拒絕，只能硬着頭皮接手。公關行業節奏急促，經常有臨時任務，三餐飲食不定時。每次聽到短訊鈴聲響起，Melanie便會緊張發抖，情況嚴重時，她更會在上班日前失眠。

去年11月，Melanie更衣時發現胸口出現襟章大小的紅疹，背部也有較分散的紅印。由於她有濕疹病史，一開始誤以為是濕疹復發，但當第二天紅疹出現痛楚，皮膚組織也開始滲水，並伴隨輕燒症狀。她在網上搜尋後懷疑自己生蛇，迅速就診，在發現症狀翌日確診生蛇。

Melanie的疼痛維持了約兩周，在藥物控制下痛楚尚能忍受，但卻難忍痕癢，為避免手抓傷口會留下疤痕，她只能輕擺上身緩解痕癢。 Melanie擔心錯過課堂內容，也不想驚動同事，自行衡量身體狀況後便沒有向學校和公司請假休息。康復後，Melanie意識到自己壓力過高，於是嘗試調節心態，盡量保持心境平靜，當同事安排超出她可承受的工作量時，她會直言：「我沒空，我不做」，學懂在工作上抽離。

生蛇年輕化 皮膚科醫生：壓力大作息差

香港感染及傳染病醫學會、香港皮膚健康基金與香港醫院藥劑師學會曾於去年就港人的生蛇認知及感染經歷進行問卷調查，並召開記者會公佈結果。香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅指，生蛇有年輕化的趨勢，過往50多歲才是生蛇高發期，但近年30至40歲的患者大幅增加，20歲甚至十多歲的患者也有上升跡象。陳厚毅指昔日大眾壓力源於嚴重疾病、親友離世等，但近年很多年輕人因為看國際運動賽事連續幾天不睡覺，生理時鐘紊亂，情緒或受股票升跌影響，再加上學業和工作壓力大，均可能成為生蛇年輕化的原因。

大家起跑線早了，患病的時間都早了。

《大學線》就香港年輕人（18-28歲）的健康狀況，在2月13日至25日期間進行網上問卷調查，共收回491份回覆。調查顯示，超過七成半受訪者的壓力指數高於六分或以上（十分為滿分），約八成半的受訪者認為自己的健康狀況只有三分（五分為最健康）或以下，四成人給出兩分或更低。日常習慣方面，多於四成半受訪者平均每天睡六小時或更少，接近四成受訪者表示沒有定期運動的習慣。

陳厚毅表示，生蛇有黃金治療72小時，只要在發病起三天內服用抗病毒藥，便能大大減低留下後遺痛楚的機會。要預防生蛇，他建議保持健康均衡飲食，定期運動，並透過調整壓力和作息來提升免疫力。陳醫生指新一代的預防生蛇疫苗保護率超過九成，建議50歲以上人士盡早接種生蛇疫苗，擔心生蛇、或免疫力偏低的年輕人也可以考慮接種。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】