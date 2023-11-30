帶狀疱疹｜早期紅斑幾天後長水泡持續刺痛！這些人容易生蛇要小心

秋冬季節氣溫下降，有的人免疫力會變差，身體或臉部開始發癢，起初以為是皮膚過敏，不久後卻開始發紅，甚至出現持續性刺痛與神經痛，過沒多久表面更長出顆粒狀水泡！



若是這種情況一定要提高警覺，因為很可能感染「帶狀疱疹」，也就是俗稱的「皮蛇（生蛇）」，如果沒有儘早就醫，感染後可能會有併發重症的風險。

帶狀疱疹是什麼？帶狀疱疹有什麼症狀？（按圖看清👇👇👇）

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帶狀疱疹是什麼？

台灣成大醫院皮膚部主任楊朝鈞表示，帶狀疱疹是體內水痘病毒再活化，這個病毒第一次感染就是水痘，在水痘消退之後，人體無法清除這個病毒，所以會躲在神經節裡，等到成年期免疫力下降的時候，就會再活化，沿著一個神經皮節而再跑出來。

楊朝鈞指出，根據研究，有99％的人體內都有這個病毒的抗體，也可以解讀成，幾乎所有人的體內都可能潛伏著這個病毒，都有發作帶狀疱疹的可能。

帶狀疱疹有什麼症狀？

台灣台北榮總皮膚部主治醫師張綜顯表示，帶狀疱疹的症狀，大概75％的個案都是先有痛，最主要在身體的某一個半邊分布，出現刺痛灼熱感，通常有症狀1到3天後才發疹。這種灼燒的疼痛感非常特別，總是讓患者十分困擾，常會影響睡眠影響工作，疼痛的時間經常是數個月，甚至好幾年之久。

台灣台北榮總皮膚部醫師馬聖翔進一步說明病程發展，帶狀疱疹病毒發作時，典型的臨床表現是沿著神經分布，造成帶狀的紅疹、群聚的小水泡。早期可能是一些紅斑；過幾天後出現明顯的水泡，通常群聚在一起；到了後期，可能會比較偏紫色或是出血性的變化，接著才慢慢結痂。

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帶狀疱疹有哪些併發症？

台灣台北榮總皮膚部主治醫師何翊芯表示，帶狀疱疹除了疾病本身，還要注意它的併發症。最常見的併發症就是疱疹後的神經痛，這個症狀每個病患的表現差異很大，有些病患不太痛，但也有人痛不欲生，甚至有病患形容這比生產還要痛。

台北榮總皮膚部主任陳志強也指出，帶狀疱疹是潛伏在神經節，通常比較擔心的是，若分布在臉上，比如眼睛或耳朵附近，可能會造成失明或是聽力受損。

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誰是帶狀疱疹的高危險群？

醫師提醒，帶狀疱疹的高危險群，包括年紀較大的人、有慢性疾病者（例如糖尿病腎臟病心血管疾病、惡性腫瘤）或者是有在使用免疫抑制劑的人。若能早期使用口服抗病毒藥，就能讓病情得到較好的控制，疼痛程度也能獲得改善。

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