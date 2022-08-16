生蛇｜帶狀皰疹50歲後患上 半數人會留下神經痛　預防要靠這方法

研究指出，在台灣每3人就有1人可能罹患帶狀皰疹，也就是俗稱的「生蛇」（皮蛇），更可能留下疹後神經痛，就像長新冠般，晚上睡眠都會被痛醒。或許你聽過「生蛇生一圈會死」等謠言，但現在，帶狀皰疹可以治癒，也有疫苗可以預防！



皮蛇康復後 神經痛才是最難熬的

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎醫生表示，「我們一生中至少有3分之1的機會罹患帶狀皰疹。」李秉穎表示，每個人一生至少會得一次帶狀皰疹，年紀大的人較容易感染帶狀泡疹，且女性較容易感染。甚至未來所有人都會面臨其威脅，感染率會愈來愈高。即使生蛇沒了，神經痛仍難以解決，24小時都在疼痛。

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為甚麼會罹患呢？李秉穎醫師解釋，水痘會跑進神經節躲起來，免疫系統無法根除他。等到免疫功能弱化便會沿着神經衝上皮膚，沿着神經分布區域蔓延，並且伴隨劇烈疼痛，比分娩還痛。

因通常是沿着神經分佈出現水泡，因此稱為帶狀皰疹，出現時多在單側。而發病原因不外乎免疫力低下，作息不正常，情緒壓力過大也容易出現，「我常聽年輕醫生得帶狀皰疹」。加上病毒會對神經造成損害，即使皮膚上的皰疹乾掉復原，底層受損神經仍會持續疼痛，稱為「皰疹神經痛」，比起分娩更加難以承受。「你可以想像這個痛是幾年都沒法睡覺，整個人都萎縮掉了。」

年輕醫生也會得帶狀皰疹 「我半張臉都是水泡」

或許你有聽過「生蛇繞一圈會致命」、「生蛇不能治療」這些常見的謠言，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎醫生表示，前者說得是因帶狀皰疹通常僅影響一側，如果影響兩側神經，象徵免疫功能弱化嚴重。後者則是因為神經受損後會有痛感，時間長達數個月甚至數年。

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台灣林口長庚兒童感染科陳志榮主治醫生表示，帶狀皰疹會帶來身體的嚴重危害，雖致命機率低但神經痛是一輩子的。他也分享自己20歲罹患帶狀皰疹的經驗，自述自己常作息不佳，免疫力下降才發作。疹長在頭部，有點影響眼睛，常感到頭部莫名疼痛，卻看不出病灶，直到3天後出現水泡才發現是帶狀皰疹。「沿着顱眼神經、三叉神經冒出，當時我半邊臉全是水泡！」發生帶狀皰疹後，可能會引發頭痛、疲倦與發燒，且會留下皰疹神經痛。

陳志榮醫生解釋，危險因子有年齡與免疫缺損，其中年齡相是當重要的因子，通常50歲以上者因免疫力較低，容易出現帶狀皰疹。另外免疫缺損是另一個因子，不論是作息不正常、壓力大造成的免疫力降低，或是做幹細胞移植或是癌友，都是高風險族群。想預防帶狀皰疹，陳志榮醫生給大家的建議是打疫苗，特別是正在使用免疫抑制劑者，滿18歲即可接種。想要預防，記得要維持正常生活作息，避免過度疲勞，以免免疫力弱化使病毒有可乘之機。

帶狀皰疹可治癒 也有疫苗可接種

陳志榮醫生表示，通常50歲以上患者超過半數會留下皰疹神經痛。而免疫力在50歲開始走下坡，因此大家需要非活性疫苗做預防，提高年長者92%保護力，不讓帶狀皰疹發生，更可預防疹後神經痛。

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