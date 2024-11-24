生蛇｜秋冬季節免疫力差要小心！醫提醒這群人患帶狀疱疹風險翻倍

隨著流感季節的到來，對於免疫力較弱的高風險族群，如患有慢性腎病、免疫系統受損（有癌症病史）、糖尿病等疾病，單單預防流感是不夠的，另一個常被忽略但同樣具威脅性的疾病—帶狀疱疹也需特別留意。



每年秋冬各種傳染疾病盛行，尤其是流感流行季，同時也是帶狀皰疹病毒伺機而動的時候。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅醫師提醒，50歲以上民眾，隨著年齡增加、免疫力降低，帶狀疱疹的感染風險明顯提高，尤其是糖尿病患者，因為其免疫功能受影響，更容易誘發帶狀疱疹。

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台灣歐弘毅醫師解釋，帶狀疱疹是一種由病毒引起的疾病，俗稱「皮蛇（生蛇）」。急性期不只會劇痛纏身，痊癒後得到的併發症也不容小覷，帶狀疱疹後神經痛也可能導致不能好好睡覺、每時每刻都感到火燒般疼痛。

糖尿病患要注意！罹帶狀疱疹風險翻倍

根據相關研究指出，第2型糖尿病患者患上帶狀疱疹的可能性大約是一般人的兩倍；糖尿病患者的發生疱疹後神經痛的機率也比一般人高1.5倍。另外，帶狀疱疹對糖尿病患者的血糖控制有負面影響，且有可能增加糖尿病患者發生中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。

台灣歐弘毅醫師強調，帶狀疱疹發作時會沿著皮節，最常見的是單側、疼痛性及水泡性的皮疹，可能引發疱疹後神經痛等併發症，甚至增加心血管或腦血管病變的風險。如果帶狀疱疹發生在眼部周圍，雖然機率不高，但嚴重時可能導致失明；發生在第7對及第8對腦神經時，可能引起頭痛、眩暈及顏面神經失調等問題。需特別注意的是，有研究指出，帶狀疱疹復發率高，大約10年復發率高達10%以上，所以真的需謹慎預防。

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根據門診經驗，歐弘毅醫師指出，許多糖尿病患者在未罹患帶狀疱疹時往往不以為意，直到發病並出現嚴重結痂和劇烈疼痛後，才會前來就診。短期內，由於食慾不振或身體疼痛，導致糖尿病患者血糖波動較大。如果未能及時處理，不僅降低糖尿病患者生活品質，還可能會對情緒產生負面影響。且有研究指出，糖尿病患者罹患帶狀疱疹後，發生心血管疾病的風險增加，因此對於糖尿病患者而言，預防帶狀疱疹甚為重要。

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調整生活作息 建醫施打疫苗預防

台灣歐弘毅醫師說明，對於糖尿病患者來說，平時應注意保持身體免疫力、營養均衡、養成規律作息、減少生活壓力，除此之外，也可通過接種疫苗來降低相關感染性疾病的風險，其中又以「流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌及帶狀疱疹」為首要建議需要積極預防的疾病。

日前，台灣社團法人中華民國糖尿病衛教學會與中華民國糖尿病學和國內多位糖尿病專家學者，共同建立臨床指引工作小組，呼籲糖友應積極接種「四大疫苗：流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌及帶狀疱疹疫苗」，以防患病後轉變重症的風險；同時提醒糖友，在接種前應務必先尋求醫師的評估和建議，以確保自身健康。

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