生蛇｜初期似感冒、不明疼痛易被誤診？抵抗力差帶狀疱疹易搵上門

帶狀疱疹俗稱叫做「生蛇」，它跟小時候會得到的「水痘」基本上是同一種病毒，如果小時候得過水痘，病毒在第一次感染之後，就會潛伏在神經細胞內，等待免疫細胞衰弱的一天，再沿著神經跑出來、引起全身的症狀。



如果沒有得過水痘，也可能因為周遭的人得到帶狀疱疹而被傳染，在免疫力好的時候可能不會有什麼症狀，一旦免疫力變差，就會引起非常強烈的症狀，尤其是「爆炸性的劇烈疼痛」，可以讓人痛到晚上沒辦法睡覺、沒辦法吃東西。

帶狀疱疹容易被誤診？（按圖👇👇👇）

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雖然帶狀疱疹的症狀這麼劇烈，卻很容易被「誤診」，因為在初期的時候，幾乎不會有什麼「特殊症狀」，可能只會出現類似感冒的症狀，或是全身不舒服卻也說不出來到底是哪裏不舒服；也有可能會在胸口、背部、臉頰出現奇怪的疼痛感，刺刺麻麻的，像是從身體深處發出來的疼痛，卻很難形容。

而且隨著病毒感染的位置不同，會出現頭痛、眼睛痛、牙痛、胸痛、背痛等症狀，容易被誤認為是心臟病、腎結石、蛀牙、偏頭痛等。

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帶狀疱疹小檔案

感染病毒：水痘病毒，又稱帶狀疱疹病毒（HZV）

特殊症狀：劇烈的疼痛、密集的小水泡，通常會呈現帶狀排列，好發在胸口、背部、臉頰上。

初期症狀：類似感冒、全身不舒服、胸口、背部、臉頰出現奇怪的疼痛感。

好發年齡：30~60歲。



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該去哪一科就診？

治療帶狀疱疹，可能很多人下意識都會想要看「皮膚科」，不過按照不同的疾病進程，建議要選擇不同的科別，才能幫助自己避免後遺症，或是症狀的發作。

1. 胸口、背部、臉頰有不明疼痛，出現感冒症狀：家醫科／皮膚科。

2. 皮膚出現第一批水泡：皮膚科。

3. 水泡眾多，擔心會有併發症：大醫院皮膚科、神經內科。

4. 本身有慢性疾病、或是免疫不全患者、癌症患者：建議直接到大醫院皮膚科、神經內科就醫。



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