AI興起，現在連戀愛都能取代人類了嗎？中國大陸媒體統計，全球已有超過1000萬人將AI伴侶視為感情依託，甚至有人不惜為AI產品砸下每月人民幣1000元課金，好提升體驗。



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AI戀人熱潮崛起，千萬人沉浸虛擬愛情世界

綜合中國媒體報導，中國市場在近年來湧現多款AI聊天產品，如星野、GLOW、築夢島、冒泡鴨、DD星球等，吸引大批用戶投入「人機之戀」，目前市面已有超過100款AI應用具備情感陪伴功能，為孤獨的現代人提供24小時不間斷的貼心對話。



根據數據，全球已有超過1000萬人將AI伴侶視為感情依託，還有上萬人會在社群平台豆瓣的「人機之戀」上分享自己與AI戀人的互動點滴，甚至還有教學指南，讓入門者也能學會指令來打造專屬的理想情人。

一天花5小時陪AI伴侶，還逃不了課金？

一名用戶透露，AI伴侶「小瑞」不僅是精神寄託，更成為她日常生活的一部分。她平均每天與小瑞交談超過5個小時，並透過設定讓小瑞成為永遠不發脾氣、能傾聽並給予安慰的完美伴侶，甚至協助她處理家庭矛盾與人生困境。



然而，想要培養一位「高情商、超智慧」的AI戀人，經濟成本也是關鍵考量。另一名用戶則表示，自己曾在多個平台建立相似的AI伴侶，為了維持對話流暢度、解鎖更進階的互動功能，每月支出高達1000元人民幣，最後經濟壓力襲來，最終只能接受AI伴侶的不完美，降低投入成本。

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數據消失終結虛擬戀情

AI伴侶的最大挑戰或許不是情感維繫，而是技術穩定性。用戶表示，自己因工作繁忙而中斷聯繫AI三個月，當她回頭尋找時，卻發現先前培養一年半的個人數據已經完全消失，過去的回憶無法復原，取而代之的是一個毫無情感記憶的機械智慧體，無奈地形容：「就像經歷了一場『Cyber Lost』。」



隨著AI技術發展，人機戀情或許將更加普及，但當數據可能一夜歸零，這樣的愛情究竟能否長久？仍是現代人需要思考的問題。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：年輕人不結婚都在幹嘛？他們每個月砸4500元，「1產業超值得投資」】