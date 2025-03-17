金賽綸家屬公開AI追思片　含大量童星時期照片　從小就是美人胚子

金賽綸2月16日被發現在住處身亡，得年24歲，她的家屬在相隔近一個月後，透過韓國演藝人自殺預防協會會長權英燦，在其YouTube頻道上公開一段由家屬製作的悼念已故金賽綸的AI影片。



金賽綸家屬公開AI追思片。（권영찬TV）

【圖輯】點圖放大看更多金賽綸家屬公開AI追思片段👇👇👇

+ 16

權英燦YouTube頻道14日公開這段影片，開頭回顧著金賽綸從童星起參與的演出的戲劇作品，到如今她IG上各種照片，之後就利用AI技術，讓金賽綸開口向大家告別：

「我是金。曾經愛我、支持我的所有人，與大家一起度過的時光，對我來說都是無比珍貴的回憶。能夠透過小小的螢幕和大銀幕與大家見面，能夠一起歡笑、一起流淚，這些瞬間真的讓我很幸福。」



【相關圖輯】金賽綸家屬列10大罪狀控訴金秀賢 點名多人「他」疑似出手性騷擾（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 32

接著也提到「從小就開始演戲，收到了很多的愛，有時候也有不足的時候，可能也讓大家失望過。即使如此，依然相信我、等待我的粉絲們，我真的想由衷地對你們說一聲謝謝。」也希望「和我一起創造了許多回憶的珍貴朋友們，因為有你們，我才能笑得這麼開心，謝謝你們。但我希望你們不要因為我而哭泣太多。」同時也不忘提到家人：

「最後，親愛的家人們，一直溫暖地擁抱我、守護我的家人，真的謝謝你們。爸爸媽媽，弟弟妹妹們，總是在我身邊支持我、給我力量，真的很感謝你們。」



【相關圖輯】金秀賢橫豎研究所傳私怨！記者爆料徐睿知緋聞 陳屍旅館死因未明（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

最後她也表示：

「雖然現在已經無法再相見，但我的心會一直陪伴在我們的家人身邊。如果大家還願意記得我，請記住我曾經燦爛而溫暖的模樣。希望每一位朋友都能幸福健康地生活。再次真心感謝大家，我愛你們。」



【相關圖輯】金秀賢認愛金賽綸 ChatGPT分析軍中書信「缺乏一條件」不像情信（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

坎城影后驚爆驟逝！罹患罕病2年不放棄 享年43歲

金賽綸回來了！家屬公開追思AI影片 開口露燦笑「別為我哭太多」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】