台灣巴士上這些「神秘數字」什麼意思？當地人也不知　遊客超有用

許多民眾出門會選擇搭乘巴士。



一名網友意外發現，台灣巴士居然多了一項「預約下車」的新服務，讓她相當驚訝：「我應該不是最後一個知道的吧！」貼文也引起網路熱議。

一名女網友拍片分享台灣巴士上這些「神秘數字」的作用（IG@unashiiii）

台灣旅遊坐巴士再也不怕來不及按鈴下車！用法超簡單 點圖放大看看使用教學：

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網友在IG分享一段影片，內容是她在新北市搭巴士時，看到巴士上有一塊新看板，相當好奇看板上顯示站名右下角的一組數字，隨後發現一個可以輸入數字的黑盒子機器，只要輸入站點右下角的對照號碼，就可以提前預約下車。原PO認為這項服務很貼心：

這樣就不用很緊張地要按下車鈴。

不過她也補充「要超過5站以上才可以預約」、「APP巴士通也可以手機點下車鈴」。

影片一出，網友紛紛留言：

「這個至少5年了，疫情前就有」

「不知道有沒有預約上車，對視障者會很有幫助」

「酷！巴士現在這麼科技了啊，很讚耶」

「搭巴士這麼久現在才知道」

「完全沒發現過」

「台灣真的不要給我太進步！（稱讚）」

「預約下車很久了，但很少人用，主要給做輪椅不方便的人使用」

「原來！上次搭想說右下角的數字到底是什麼」



事實上，新北市交通局2019年即推出巴士預約下車服務，在29條跨區幹線巴士路線啟用，可使用APP或車內鍵盤輸入車內螢幕上的站位序號完成下車預約，部分台北市巴士也陸續跟進此項功能。

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