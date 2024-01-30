中國遊客有難 日本樂團女主唱幫忙翻譯還代付款 後續超暖心
撰文：聯合新聞網
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出國旅遊因不熟悉當地語言，常常容易出現聽不懂對方在講什麼，感到手足無措的狀況。
然而也正是這種時候，可能幸運遇上好心人願意幫忙居中協調。近來一位日本人，就分享了一段佳話。
女主唱熱心幫助 中國遊客之後的行為同獲網讚（點圖了解更多）：
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根據日本媒體「grape」報道，日本樂團「Fried Pride」的主唱「Shiho」，最近在個人Twitter上分享，有次她到某間餐廳用餐時，發現有一位疑似中國大陸來的旅客，聽不太懂店員所說的話。像是店員問他「可以上甜點了嗎」時，那位旅客看起來完全不知所措。
於是，Shiho決定主動上前，確認遊客可以用英文溝通後，便扮演起客人與店員間的翻譯人員。
後來遊客想用掃碼支付，但店家只能收現金或信用卡，Shiho還乾脆幫他代墊餐錢，讓對方又驚又喜。
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幫遊客解決完事情後，Shiho繼續留在店內用餐。沒想到不久以後，她看到遊客急忙跑回來，手裡還拿着紙袋。
原來是遊客為了表示感謝，在附近購買了草莓大福當謝禮，裡頭還付了一張紙條，用英文表達感激之情，也祝福她外出旅遊一切順利。
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許多網友看到這段佳話，紛紛表示：
好棒的個性，我也想成為這樣的人。
這樣他們對日本的印象一定會大幅提高。
對那位立刻回禮的中國觀光客也很有好感。
年輕時在國外搭巴士，也遇到好心的人替我講解。
中國電子支付很普遍的關係，才以為日本也能用吧。
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